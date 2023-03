Un terribile lutto ha colpito nelle scorse ore il presidente FIA Mohammed Ben Sulayem: il figlio Saif è infatti deceduto in seguito ad un incidente stradale avvenuto a Dubai. La notizia è stata confermata dalla Federazione Automobilistica degli Emirati Arabi Uniti attraverso un comunicato. Saif Muhammad bin Salim era come il padre un grande appassionato di automobili, al punto da aver tentato negli anni scorsi di intraprendere la carriera di pilota nel campionato emiratino di Formula 4.

IL COMUNICATO DELLA FEDERAZIONE UAE

La tragedia è avvenuta nella giornata di martedì, ma la conferma ufficiale è arrivata soltanto nella mattinata italiana. Nel comunicato diffuso dalla Emirates Motorsport Association, si legge “(…) con grande tristezza e dolore, e con cuori umili soddisfatti della volontà e del destino di Dio, l’Organizzazione dei Motori e dei Motocicli degli Emirati estende le sue sincere condoglianze a Sua Eccellenza Mohamed Ahmed bin Sulayem, Presidente della Federazione Internazionale dell’Automobile (FIA), per la morte del figlio, Saif Muhammad bin Sulayem”.

UN PASSATO DA PILOTA

Saif Muhammad bin Salim aveva ereditato dal padre (possessore di una ricca collezione di supercar) la passione per il mondo dei motori. Durante la stagione 2016-17, aveva infatti preso parte alla prima edizione del F4 UAE Championship, gareggiando con il team ATC UAE della locale Federazione. Dopo un doppio sesto posto nel “Trophy Event” inaugurale, aveva colto una serie di piazzamenti in zona punti sul circuito di Yas Marina, chiudendo la propria esperienza con il 12° posto finale nel campionato vinto da Jonathan Aberdhein davanti a Logan Sargeant, attuale pilota Williams in Formula 1.

Al presidente FIA Mohammed Ben Sulayem e alla famiglia vanno le più sentite condoglianze da parte della redazione di LiveGP.it.

Marco Privitera