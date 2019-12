Sarà una puntata di ‘On Race TV’ ancora una volta con i motori grandi protagonisti, quella che andrà in onda Domenica 22 Dicembre alle ore 19:30 su Sportitalia TV (canale 60 DTT). Occhi puntati sul recente “scambio di mezzi” tra Lewis Hamilton e Valentino Rossi, senza tralasciare la Formula 1 ed il punto sulla stagione Ferrari, sino a svelare le caratteristiche della nuova 488 Challenge EVO del Cavallino Rampante. In studio a fare gli onori di casa il conduttore Riccardo Scarlato e la bellissima Giulia Colombo, insieme al direttore di LiveGP.it Marco Privitera.









La stagione agonistica è terminata ma ‘On Race TV’ non va di certo in letargo. Il popolare format ideato da Riccardo Scarlato è pronto per chiudere nel migliore dei modi un’annata caratterizzata da grandi ascolti, con una puntata tutta da seguire e naturalmente incentrata sul mondo del motorsport.

A tenere banco vi sarà innanzitutto l’evento andato in scena sul circuito di Valencia, con Valentino Rossi che è salito a bordo della Mercedes W08 di Formula 1 e Lewis Hamilton che si è invece “impossessato” della Yamaha M1 del pesarese. Uno “scambio” tra i due piloti più vincenti attualmente in attività che ha destato molto interesse, e che sarà possibile rivivere attraverso immagini inedite e curiosi retroscena.

Anche l’attualità sarà poi protagonista nel corso della puntata odierna, con l’analisi della stagione Ferrari in Formula 1 da parte del direttore di LiveGP.it Marco Privitera. Questo attraverso un bilancio dell’annata 2019 e le anticipazioni su quelle che potranno essere le possibili strategie future, anche in merito al rapporto tra i piloti Sebastian Vettel e Charles Leclerc.

Infine, si rimarrà dalle parti di Maranello per svelare le caratteristiche della nuova Ferrari 488 Challenge EVO, la versione da 720 cv destinata alle competizioni e recentemente presentata alle Finali Mondiali andate in scena al Mugello.

Una puntata davvero da non perdere in onda a partire dalle ore 19:30, la quale sarà preceduta da un altro appuntamento gustoso per tutti gli appassionati dei motori: alle 19 scatterà infatti la puntata di ‘Go Kart TV’ con la presenza in studio dell’ospite d’eccezione Giancarlo Fisichella. Il tutto per una serata a base di motori da gustarsi su Sportitalia TV!