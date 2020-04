Continua a riscuotere grande successo ‘LiveGP MotorQuiz’, il primo gioco sui motori in diretta streaming lanciato nelle scorse settimane e giunto alla quarta puntata. Tre nuovi concorrenti si sono sfidati anche in questa occasione, mettendo alla prova le proprie abilità e conoscenza sul tema del motorsport. Per partecipare alle prossime puntate, in onda ogni Giovedì sera alle ore 21, basterà contattare la redazione attraverso i canali Social o l’indirizzo e-mail motorquiz@livegp.it.

Anche questa settimana, Marco Privitera ha ospitato i concorrenti nel corso della ‘prima serata’ di LiveGP.it, come al solito coadiuvato da Anna Mangione e Francesco Magaddino. In palio per il vincitore la possibilità di accedere al turno successivo aggiudicandosi l’e-book ‘Veloci più del tempo’. Ma soprattutto, l’opportunità di continuare la caccia al primo premio assoluto: un test in pista a bordo di una Predator’s.

Buona visione!