Dopo aver visto le nomination per il LiveGP Award sia di Axel Bassani che di Luca Bernardi, è arrivato il momento del più giovane candidato per quanto riguarda la sezione moto: Matteo Bertelle. Il pilota veneto classe 2004 ha incantato nel CIV ma non solo, guadagnandosi meritatamente la chiamata tra i grandi nel 2022.

Il LiveGP Award è ormai giunto all'ottava edizione, premio destinato al talento italiano Under-23 che si è distinto maggiormente nel corso della stagione 2021.

UN TALENTO TUTTOFARE

Molti di voi avranno sentito parlare di Matteo Bertelle solo ultimamente, dopo la bella wild-card in Moto3 a Misano e la conseguente firma del contratto nel mondiale con il team Esponsorama Racing per la stagione 2022. In realtà, nonostante la giovane età del talento di Monselice (che compirà 18 anni il prossimo 18 Febbraio) la carriera di Bertelle è ricca di soddisfazioni sia in ambito italiano che europeo. Nel 2017 il nostro candidato al LiveGP Award Matteo Bertelle ha vinto la categoria Premoto3 nel CIV, al primo anno nel campionato.

L’anno successivo vede Bertelle impegnato nella European Talent Cup, campionato di contorno del CEV, che ospita il mondiale junior Moto3. Nel primo anno di competizioni estere Bertelle ha sorpreso, arrivando 5° nella European Talent Cup con due vittorie a Jerez de la Frontera. Il risultato è di certo altisonante visto il talento di quel campionato, con piloti come Xavier Artigas, Carlos Tatay, Daniel Holgado e molti altri.

Il 2019 vede il debutto di Bertelle nella Red Bull Rookies Cup, rampa di lancio per l’eccellenza verso il mondiale Moto3. Il campionato mono-marca ha visto il pilota veneto conquistare il terzo gradino del podio in una singola occasione, risultato che gli permetterà di concludere l’anno in 14^ posizione. I risultati non migliorano nel 2020: Bertelle, infatti, chiude la stagione sedicesimo, ma saltando ben due round sui sei totali.

2021, L’ANNO DELLA SVOLTA

Nel 2021 Matteo decide di raddoppiare il proprio impegno: infatti, il giovane veneto oltre alla terza esperienza nella Rookies Cup prende parte al CIV Moto3 con il team MiniMoto. A causa di una concomitanza tra i due campionati, Bertelle perde il primo round del CIV al Mugello (che gli risulterà fatale, come vedremo). I risultati a livello internazionale sono buoni, viste le molteplici top 10, a livello italiano però sono eccezionali. Nel proprio debutto stagionale a Misano, Bertelle vince entrambe le gare, diventando immediatamente un pretendente al titolo nonostante il round in meno.

Ad Imola arriva la terza vittoria in Gara 2, dopo il 6° posto della prima manche. Anche nella Rookies Cup arriva finalmente la prima vittoria al Sachsenring dopo la caduta dei pretendenti al titolo. Nel secondo appuntamento di Misano, Bertelle vince Gara 1 ed arriva 3° in Gara 2, confermando l’ottimo momento di forma. Al Mugello arriva un’altra doppietta, ma la beffa arriva all’ultimo round di Vallelunga, dove Bertelle chiude entrambe le manche dietro ad Elia Bartolini, perdendo il titolo tricolore di soli 7 punti.

L’anno viene chiuso con un’apparizione nel CEV Moto3 a Valencia, dove Bertelle ottiene rispettivamente un 8^ ed una 4^ posizione. L’occasione nel mondiale arriva però grazie al team Bardahl VR46 Riders Academy. Bertelle infatti debutta tra i grandi a Misano in occasione del Gran Premio di San Marino. Bertelle conquista il secondo tempo nel Q1, incantando tutti e terminando la qualifica in 15^ posizione: la gara si concluderà in 18^ posizione per Bertelle.

COME E DOVE VOTARE

