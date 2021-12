Axel Bassani è stato inserito tra i cinque piloti nominati dalla redazione di LiveGP.it per i consueti LiveGP Award, premiazione istituita con lo scopo di eleggere il miglior pilota italiano Under-23 della stagione motociclistica. Il pilota di Seren del Grappa sfida Luca Bernardi, Matteo Bertelle, Dennis Foggia e Celestino Vietti, altri centauri italiani che hanno regalato spettacolo nelle relative categorie di appartenenza.

Chi è Axel Bassani

Axel Bassani nasce a Feltre il 24 Luglio 1999 e si appassiona fin da piccolo alle due ruote nel mito di Valentino Rossi. Il “Bocia”, (soprannome in dialetto bellunese equivalente a “ragazzo”) prima di montare sulla moto si è dilettato con lo sci nelle discipline veloci, quindi Super gigante e discesa libera.

LA CARRIERA DI AXEL | GLI INIZI

Axel Bassani fa il suo esordio in campo internazionale nel 2015, gareggiando nelle due ultime gare dell’Europeo Superstock 600 con la Kawasaki ZX-6R del team Berclaz Racing. Chiude al 6º posto la prima gara in carriera a Jerez in Spagna ma fa ancora meglio a Magny Cours, dove raccoglie il primo podio in carriera. Gara incredibile la sua, in cui ha chiuso dietro all’attuale pilota Moto2 Augusto Fernandez e davanti ad un certo Toprak Razgatlioglu, campione del Mondo 2021 SBK. Al termine del 2015 chiude con trenta punti in quindicesima posizione in campionato.

LE PRIME VITTORIE

Nel 2016 si trasferisce in Supersport 600 correndo il campionato europeo con la Kawasaki numero 47 del Team Italia San Carlo condotto da Cristiano Migliorati e Manuel Puccetti. Axel corre otto gare ed ha come compagno di squadra Alessandro Zaccone, primo rivale per il titolo europeo. Bassani va a punti per sette volte su otto e quindi trionfa nell’europeo dedicato alle SSP. Per quanto concerne la classifica generale del campionato chiude dodicesimo con 55 punti all’attivo.

Il compagno di squadra di questa breve esperienza è l’esperto Simone Corsi. Ad inizio stagione salta la gara del Qatar a causa di un infortunio per poi tornare in sella per le successive gare. Bassani corre con Speed Up fino al 31 maggio 2017, giorno in cui viene annunciato il suo divorzio dalla squadra veneta. Ironia della sorte il suo posto viene preso proprio da quell’Augusto Fernandez con il quale corse nella STK600 Europea nel 2015.

Nel 2017 torna nelle derivate di serie con il team Puccetti che lo arruola per sostituire l’infortunato Michael Canducci a Misano in Supersport 600. Ritrova la SSP600 in occasione dei round di Spagna a Jerez, quando torna nuovamente per sostituire il connazionale sempre con Manuel Puccetti. Chiude la stagione al ventisettesimo posto con undici punti ottenuti.

2018 | TRA CIV E STK1000

Nel 2018 Bassani è pilota titolare nel Campionato Italiano Velocità, classe Superbike, con la BMW S1000RR del team DMR Racing. In questo stesso anno corre anche nell’europeo Superstock 1000 come Wild card nel round di Misano con la medesima motocicletta e lo stesso team con cui partecipa al campionato italiano. Chiude la gara in sesta posizione e con questo risultato chiude in diciannovesima posizione a fine stagione STK.

2019 | ANCORA NEL CIV

Axel Bassani nel 2019 disputa la seconda stagione consecutiva nel CIV Superbike con una moto e con un team differente. Il veneto, infatti, sale in sella alla Yamaha YZF-R1 del team Motoxracing. In questa stagione il veneto ottiene due podi

2020 | IL RITORNO NELLA SUPERSPORT

Bassani nel 2020 partecipa alla prima edizione del World Supersport Challenge, competizione fondamentalmente uguale nel format all’europeo SSP, vinto da Bassani nel 2016. Il #47 corre con il team Soradis Yamaha Motoxracing e conquista trentatre punti che gli valgono il secondo posto nel Challenge e il diciassettesimo posto in classifica mondiale. Axel è protagonista di un episodio particolare in questa annata: a causa di una distrazione tampona all’inizio del giro di ricognizione il connazionale De Rosa finendo anticipatamente la gara.

Giacomo Da Rold