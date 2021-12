L’ultimo, ma non certo per importanza, finalista del LiveGP Award 2021 è Celestino Vietti, giovane talento della VR46 Accademy e pilota del campionato Moto2 con VR46 Racing team. Il LiveGP Award, giunto alla sua ottava edizione, premia il miglior pilota italiano U23 e concede l’opportunità ai votanti di aggiudicarsi un test-premio in pista. Per Celestino, i risultati nella sua prima stagione in un campionato altamente competitivo, gli hanno permesso di aggiudicarsi la candidatura.

UN ESORDIO NON CONVENZIONALE

VR46 Accademy può vantare ormai di essere una delle “scuole” più prestigiose per quanto riguarda le due ruote. Infatti ha portato al successo diversi giovani talenti italiani, tra cui il vice-campione MotoGP 2021 Pecco Bagnaia, il vice-campione 2020 Franco Morbidelli, oltre a Luca Marini e Marco Bezzecchi. Celestino Vietti, da questo punto di vista, sembra essere il prossimo in lista. Dal ragazzino che con la famiglia andava per circuiti e tifava Valentino Rossi dalle gradinate, con la maglietta del ’46’, Celestino ne ha fatta di strada.

Il suo esordio nel motomondiale non è stato convenzionale. Infatti, Celestino, nato a Ciriè (comune in provincia di Torino) ma ormai romagnolo di adozione, debutta in Moto3 per sostituire Nicolò Bulega nel 2018. Prima gara e primi punti iridati, grazie al 14° posto nel GP del Giappone. Eppure il giovane talento non smette di sorprendere e al weekend successivo, in Australia, conquista il suo primo podio con il 3° posto.

Di fronte a un debutto così eccezionale, SKY Racing team lo annuncia come pilota titolare e compagno di Dennis Foggia per il 2019. Celestino Vietti si dimostra un prodigio delle due ruote fin dalle prime gare, con tre terzi posti a Jerez, Montmelò e Motegi, diventando così Rookie Of the Year. Per la prima vittoria nel motomondiale, però, bisogna aspettare il 2020, quando, con lo stesso team raggiunge il gradino più alto del podio in Austria.

Per inciso, il 2020 è anche l’anno del terzo posto in Andalusia GP, del secondo all’Emilia Romagna GP e della sua seconda vittoria al Gran Premio di Francia. E’ proprio a Le Mans che Celestino corre probabilmente una delle gare più belle della sua carriera, con il doppio sorpasso all’ultimo giro.

2021, UN ANNO PIENO DI PROMESSE PER IL FUTURO

La Moto2 è considerata da molti un classe molto competitiva, con non poche difficoltà. Una vera e propria palestra prima della MotoGP. Gli ottimi risultati dei rookies della classe regina, Jorge Martin e Enea Bastianini, sono una dimostrazione di come il gap tra le due categorie sia molto ristretto, rispetto al passato. Molto più complicato invece il salto dalla Moto 3 alla Moto2. Per Celestino non è stato differente.

Anche se il settimo posto alla seconda gara in Qatar ha fatto ben sperare per il titolo di Rookie of the year, un serie di risultati a metà classifica e troppe volte fuori dai punti hanno intaccato l’ascesa del talento dell’academy valentiniana. Eppure, a metà stagione qualcosa cambia e risultati promettenti iniziano ad arrivare. Celestino matura confidenza e consapevolezza, gara dopo gara, circuito dopo circuito. Ottiene due quarti posti come miglior risultato nella categoria, uno a Misano 2 e uno a Valencia. Un dato molto importante è, senza dubbio, la quantità di cadute in gara: solo due.

Sono numeri che fanno ben sperare per il futuro di questo ragazzo, che si aggiudica la candidatura non solo per il fantastico debutto, ma soprattutto per l’incredibile passione e bravura con cui sta sorprendendo appassionati e addetti ai lavori.

COME VOTARE

Adesso una nuova sfida per Celestino: ma niente staccate o cambi di traiettoria, solo tanti “likes”. Infatti, i cinque candidati si sfidano per aggiudicarsi il titolo di Miglior Pilota Under 23 italiano. Una volta deciso il pilota al quale dare la propria preferenza, basterà andare sulla pagina Facebook di LiveGP.it e scegliere la reaction collegata al pilota prescelto. Motivando la scelta tramite un brevissimo articolo, si ha inoltre la possibilità di vincere una fantastica esperienza in pista su una monoposto Predator’s o una vettura Turismo. Qui sotto troverete il post dove votare. E ricorda che il protagonista potresti essere tu!

Rebecca Marta Sicali