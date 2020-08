La Moto3 si tinge di tricolore nel GP di Stiria; Celestino Vietti Ramus conquista la sua prima vittoria nella categoria davanti a Tony Arbolino. Per lo Sky Racing Team VR46 è la prima vittoria dal Mugello 2017 quando ad imporsi fu Andrea Migno. Completa il podio Ai Ogura.

Un GP della Stiria più veloce rispetto a quello di sette giorni fa sempre sul circuito del Red Bull Ring dove ad imporsi fu Albert Arenas. Grazie alle temperature più miti di questo weekend il passo di gara è stato di quasi un secondo più veloce. A festeggiare al termine dei 23 giri è Celestino Vietti Ramus che conquista la sua prima vittoria in Moto3 davanti a Tony Arbolino. La coppia tricolore riesce negli ultimi passaggi a staccarsi dagli inseguitori giocandosi all’ultimo passaggio la vittoria. Sul podio con loro sale Ai Ogura, il runner up del mondiale accorcia così su Albert Arenas.

Quarta piazza per Gabriel Rodrigo, a lungo nelle posizioni di vertice del gruppo. Quinto Albert Arenas, il leader del mondiale, che ha osservato i rivali battagliare per tutta la gara stando fuori dai guai e nel finale si è rifatto sotto conquistando punti importanti in ottica iridata. Sesto Darryn Binder che paga un lungo in curva tre tentando di conquistare la testa della corsa. Settimo Tatsuki Suzuki mai in corsa per il podio così come Raul Fernandez ottavo autore di un lungo in curva uno. Chiudono la top10 Stefano Nepa al miglior piazzamento in carriera e Sergio Garcia.

Mathias Cantarini