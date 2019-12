Come ogni fine anno, torna il consueto appuntamento del LiveGP Award, con i lettori che andranno ad eleggere il miglior pilota Under21 a 4 e 2 ruote. In quest’ultima sezione, che ha visto negli anni passati trionfare Niccolò Antonelli, Axel Bassani, Alfonso Coppola e Francesco Bagnaia, quest’anno vediamo candidato Lorenzo Gabellini.









Grazie al successo ottenuto nel CIV, in cui quest’anno si è aggiudicato il campionato italiano SuperSport 600, il pilota originario di Riccione si è meritato la candidatura al nostro prestigioso Award.

Quest’anno, dopo diverse stagioni trascorse con il team GAS Racing (con cui, oltre al campionato nazionale, ha anche preso parte alle tappe italiane del mondiale), il 20enne riccionese (nato l’8 settembre 1999) è passato al team Yamaha Gomma Racing, cogliendo il successo nella serie tricolore SuperSport 600 grazie a 5 vittorie, 7 podi, 4 giri veloci ed una pole position, battendo piloti esperti come Massimo Roccoli, il quale ha colto il secondo posto con 160 punti contro i 191 di “Gabella”, con Davide Stirpe a quota 145 punti.

Nel passato del talentuoso Lorenzo troviamo la partecipazione al tricolore Moto3 2014 con il team Delta Racing, dopo aver conquistato il campionato europeo MiniGP, quindi il passaggio al team Kymco Oral Racing l’anno successivo sempre nel CIV Moto3.

Successivamente l’approdo in Super Sport 600, fino alla vittoria di quest’anno. Non solo un talento in pista, ma anche al di fuori, in quanto Gabellini ha conquistato il campionato italiano di Flat Track 2017. Da sottolineare un impegno extra per Gabellini, ovvero il “Riders School 36”, con lo stesso campione italiano ad offrire corsi di guida in pista per tutti i tipi di motociclisti.

Tutti gli ingredienti del grande talento e campione ci sono, ora tocca a voi votare per Lorenzo Gabellini e farlo vincere. Che aspettate?

