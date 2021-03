Tanta carne al fuoco nella puntata numero 261 di Motorbike Circus. Alex Dibisceglia e i suoi ospiti hanno parlato in modo particolare di Superbike e MotoGP con due ospiti d’eccezione: Pablo Nieto e Pere Riba.

IN DIRETTA DAL QATAR

In Qatar in questi giorni si stanno svolgendo i test della MotoGP e nonostante giorni impegnativi, il team manager spagnolo ha passato 15 minuti in nostra compagnia. Nieto ha raccontato i primi giorni di Luca Marini in sella ad una moto della classe regina spiegando su quali aspetti si focalizzerà il lavoro del team.

IL SEGRETO KAWASAKI

L’altro grande ospite della puntata di ieri è stato Pere Riba, capotecnico di Kawasaki Racing e fautore degli ultimi titoli mondiali vinti dalla casa giapponese. Con l’ex pilota abbiamo parlato non solo dei test di Portimao, ma anche del lavoro dietro le quinte per consegnare a Rea la moto che gli ha permesso di dominare negli ultimi anni. Riba ha parlato anche del nuovo calendario SBK con l’aggiunta del circuito di Navarra.

NUOVO ORARIO PER MOTORBIKE CIRCUS

Dopo 261 puntate, anche Motorbike Circus dalla prossima settimana cambierà (al pari delle altre trasmissioni in diretta di LiveGP.it) la propria fascia oraria. L’appuntamento per tutti gli appassionati di motori sarà quindi alle ore 21, con una collocazione in “prima serata”.

Michele Iacobello

LEGGI ANCHE: MOTOGP | L’ANALISI DELLE NOVITÀ TECNICHE VISTE NEI TEST IN QATAR