Ross Gunn esprime ai microfoni di LiveGP la propria soddisfazione alla vigilia della 4h di Monza, quarto round dell‘European Le Mans Series 2021. Il britannico, giovane volto ufficiale di Aston Martin, ci ha raccontato la propria soddisfacente annata che lo vede protagonista in più realtà.

Il portacolori di TF Sport si sta dedicando all’ELMS ed al FIA World Endurance Championship, realtà che affianca all’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Gunn ha commentato ai nostri microfoni: “Sto avendo un ottimo anno, con tante gare da fare. Questa è la mia prima completa stagione con TF Sport. Ho imparato molto nel 2021”.

Il britannico ha evidenziato la poca differenza tra la Vantage GTE e la GT3, auto che guida nell’IMSA e nella Michelin Le Mans Cup: “La differenza più importante è sta nei freni. Le macchine sono simili sotto molti aspetti. In GT3 con l’ABS c’è differenza. In termini di tempo sul giro e guida sono quasi uguali. Preferisco però la GTE”.

Ross Gunn si prepara per la prima 24h di Spa-Francorchamps tra i PRO, corsa del GT World Challenge Europe che si svolgerà a fine mese. Il #95 di TF Sport ha dichiarato: “Correre a Spa è meraviglioso. Sarà il mio primo anno da PRO con Nicki e Marco. Gareggiare con loro è un onore. Garage 59 è un ottimo team clienti e la 24h di Spa è una gara importantissima. Adoro quella pista insieme al Nurburgring ed a Watkins glen. Anche Monza mi piace molto, è pieno di storia”.

Ross Gunn: non solo Europa nel 2021

Il compagno di auto di John Hartshorne/Ollie Hancock ha rilasciato una considerazione sull’IMSA, categoria in cui si è imposto in due occasioni. Gunn, iscritto con il canadese Roman De Angelis (Heart of Racing #23), ha firmato il successo nel GP di Belle Isle e nella tappa sprint nel Glen, competizioni riservate alla WeatherTech Sprint Cup: “Il mio obiettivo è la Sprint Cup, stiamo facendo una bellissima stagione. Roman è un pilota molto competitivo, conosce le piste e mi sta aiutando molto. A Watkins Glen è stata una gara pazza con l’arrivo della pioggia e dei fulmini. IMSA è speciale, ogni gara è molto incerta e piacevole da guardare.

In chiusura non è mancato uno sguardo al week-end brianzolo. Il pilota di Aston Martin sarà purtroppo assente in occasione della 6h del FIA WEC visto l’impegno in IMSA a Lime Rock. “La FP1 è andata molto bene, il BoP per Monza è discreto. Questo fine settimana possiamo fare bene”.

Da Monza – Luca Pellegrini