Manuel Poggiali è stato il primo ospite della puntata 307 di Motorbike Circus, programma dedicato alle due ruote in onda ogni martedì sera sui canali di LiveGP. Il coach di Gresini Racing ha affrontato diversi temi in compagnia della nostra redazione.

LA VITTORIA DI MIGNO IN MOTO3

“Le qualifiche hanno senza dubbio condizionato il risultato della gara: la penalità inflitta a Dennis Foggia gli ha tolto l’opportunità di vincere questo Gran Premio. Foggia e la sua Honda si sono dimostrati i più veloci e costanti durante tutto l’arco del weekend. Andrea Migno è andato forte tutto il weekend, anche se non è mai stato il più veloce: in gara è venuta fuori la sua esperienza. Migno ha sfruttato bene le circostanze ed ha portato a casa il massimo risultato possibile.”

LE PENALITÀ IN MOTO3

Con la nostra redazione, Manuel Poggiali ha riflettuto sull’uscita della pit-lane del circuito di Lusail, che è costata caro soprattutto a Foggia ma non solo: “La distanza tra l’uscita dei box e la prima curva senza dubbio c’è: alla fine Foggia è stato penalizzato soprattutto per i cambi di direzione in rettilineo. La Direzione Gara ha voluto dare un segnale a tutti i piloti della Moto3: vanno educati, serve disciplina. Questa categoria è molto livellata ed è difficile farsi notare. La mancanza d’esperienza porta ad estremizzare certe situazioni: è difficile istruire questi ragazzi, sono tutti sul filo del rasoio. Ci vorrebbe un cambiamento in questa categoria, ma al momento è molto difficile dire di che cosa abbiamo bisogno.”

LA GARA DEI PILOTI GRESINI IN MOTO2

“Filip Salač non ha avuto grandi conseguenze dopo l’high-side di domenica in gara: ha commesso un errore, fa parte del gioco. Già nella curva precedente alla caduta aveva commesso un piccolo errore ed ha voluto recuperare tutto in una sola curva. Stava facendo un gran lavoro e dobbiamo essere contenti della sua prestazione. Ha dimostrato di poter stare con i primi, ma deve assolutamente essere più lucido in gara. Alessandro Zaccone è stato buttato nella mischia: sa di doversi giocare questa opportunità. Si mette molta pressione da solo, questa deve essere una cosa che deve migliorare. Deve darsi tempo e capire bene ciò che sente e che gli serve per migliorare. Fisicamente sta bene dopo l’incidente di Misano, anche se penso ci sia qualche postumo.”

IL PUNTO DI FORZA DI ENEA BASTIANINI

“Vivendo Enea Bastianini da dentro il box devo dire che è una persona molto calma e tranquilla, consapevole dei propri mezzi. La sua gestione di gara in Qatar va oltre la vittoria: non si è fatto prendere dalla gara, ha saputo attaccare al momento giusto. Speravamo in un calo di gomma da parte di Pol Espargaró, che è arrivato molto tardi. Appena se ne è reso conto, Enea ha passato Binder ed ha recuperato facilmente il pilota Honda. In FP2 abbiamo sfiorato la qualificazione diretta al Q2, ma non ci siamo riusciti: questo ha fatto male, ma Enea era sicuro dei propri mezzi. Vincere in MotoGP è un sogno che va avanti da molto, non ci speravo nemmeno. Sapevamo di essere competitivi visti i test, ma vincere alla prima gara dell’anno era quasi impensabile.”

LA GARA DI FABIO DI GIANNANTONIO

“La gara di Fabio Di Giannantonio è stata nel complesso positiva, in linea con i nostri obiettivi. Ovviamente la MotoGP è una categoria super competitiva e c’è bisogno di un periodo di adattamento. Ad ogni modo abbiamo finito a due decimi dai punti e da Remy Gardner, il miglior rookie. Fabio pretende sempre il massimo da sé stesso, per questo non era troppo contento della sua gara. Dobbiamo migliorare insieme, lavorare sempre più sui dettagli.”

LA DUCATI GP22

“Ducati ha dimostrato e sta dimostrando di saper fare delle grandi moto. La GP22 è un progetto nato bene, tant’è che Jorge Martin era in pole position in Qatar. Le circostanze hanno portato i piloti con la GP22 a non raccogliere punti, ma già avevo notato una difficoltà nel passo gara. Jack Miller è stato il pilota più competitivo sul passo gara nell’arco del weekend, purtroppo un inconveniente elettronico lo ha privato di dimostrarlo. Comunque la moto è sicuramente competitiva, c’è ancora tempo e la stagione è molto lunga.”

Valentino Aggio

