Il Gran Premio del Qatar di MotoGP ha riservato uno degli inizi di stagione più emozionanti di sempre. La giornata di gare sul Circuito di Lusail ha raggiunto il suo picco con la vittoria “bestiale” in MotoGP di Enea Bastianini, che è riuscito a condurre la Desmosedici 2021 come la miglior Ducati del weekend.

CAPOLAVORO DI BASTIANINI DA INIZIO A FINE GARA

L’italiano aveva già iniziato a brillare nelle qualifiche di sabato, dove aveva dimostrato una grande velocità e un bel passo che gli avevano permesso di aggiudicarsi il secondo posto in griglia di partenza. Sicuramente quello che in pochi si aspettavano era la gestione di gara straordinaria di cui Bastianini ha dato prova durante i 22 giri del Gran Premio Qatar.

Infatti, prima della gara, nemmeno Bastianini si attendeva un riscontro simile: “È la prima volta che mi trovo davanti in partenza. Non so come dovrò gestire la gara, di solito è sempre in rimonta, domani fortunatamente no. Non so se saremo tutti più vicini, ma credo che Honda e Suzuki abbiano fatto salti in avanti importanti. Sicuramente la gestione gara sarà diversa, ma ci divertiremo”, dichiarava l’italiano dopo la seconda posizione nella Q2.

A semafori spenti, la grande incognita della gara era la resistenza delle gomme. Bastianini partiva con gomma soft davanti e media al posteriore. Una scelta lungimirante, che è stata fondamentale per la gestione delle gomme durante i 22 giri a Qatar. Infatti, l’italiano ha girato sotto la soglia del 1:55 già dai primi giri e così per ben 17 giri di fila, segnando anche il tempo più veloce in gara in 1’54.338 a pochi giri dalla fine.

UNA GESTIONE ECCELLENTE

La “Bestia” ha guidato con istinto e passione, ma soprattutto con testa, dimostrando davanti ai suoi rivali di essere capace di mantenere un ritmo inarrestabile senza errori e una gestione eccezionale delle gomme fino all’ultimo giro.

“Ho spinto forte fin dall’inizio, ma la cosa più importante era salvare le gomme per la fine della gara. Ho visto Pol spingere forte davanti, ma sono riuscito a sorpassare Binder e poi alla fine, una volta arrivato molto vicino a Pol, ho capito che potevo provare a vincere la gara. L’ho passato lungo il rettilineo alla prima curva ed è andato largo; quindi, da quel momento in poi si è trattato di rimanere in testa e portare a casa la vittoria. Adesso è difficile esprimere i miei sentimenti, ma voglio dedicare la vittoria a Fausto perché mi ha dato una motivazione incredibile dall’alto. Questo è un risultato fantastico per tutta la squadra: in questo momento siamo tutti in lacrime. Io sono anche molto felice per la mia famiglia a casa; quindi, un grande ringraziamento va a tutti coloro che hanno reso possibile tutto questo”, dichiarava Bastianini dopo la gara in Qatar.

IL PASSO GARA DI BASTIANINI

Victoria Ortega Cabrera