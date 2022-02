Nella puntata 304 di “Motorbike Circus” Lorenzo Zanetti ha raccontato agli ascoltatori di LiveGP delle sue sensazioni sulla Ducati Panigale che parteciperà al campionato EWC. Per quanto riguarda il CIV ci svela invece come è andato l’accordo con il team di Luca Conforti, e le aspettative per questa stagione.

“Siamo andati a Portimão a girare con tutti i piloti Ducati ed ho avuto modo di provare la Panigale da Endurance. La moto va molto bene ed è affidabile, se non avessimo avuto qualche ora di troppo. A Most per dire abbiamo fatto la 6H con il motore da SBK e non abbiamo avuto problemi. Questo è stato uno shakedown da zero per provare con i compagni, soprattutto le gomme perchè Michelin si è ritirata e siamo passati a Pirelli. Abbiamo avuto tanto da provare.”

E la moto del Campionato Italiano Velocità?

“Per quella hanno già iniziato a girare Pasini e Mantovani. Io non ero presente perchè l’accordo non era ancora concluso, ma nelle ultime due settimane c’è stata l’accellerata e, grazie ad alcuni partner tecnici, siamo riusciti a trovare la quadra. C’è una sola concomitanza con il mondiale, ma ci tenevo a correre il CIV perchè è il modo migliore per testare il proprio potenziale al massimo.”

Peccato per la concomitanza…

“Eh ma è difficile organizzare i due campionati. Io ho parlato con Simone Folgori, e lui ce l’ha messa tutta per evitare incroci di calendario. Il problema con anche il COVID in giro è che spesso alcune tappe dei mondiali vengono spesso riposizionate. Però siamo in tanti dal CIV che facciamo Endurance, tipo Canepa, Saltarelli, Krummenacher, Manfredi ed altri, ma questo incrocio purtroppo è stato inevitabile.”

Nell’EWC è l’anno delle “classiche”. Come la vedi Spa Francorchamps?

“Mi hanno detto tutti che è una gara durissima, io ancora non me ne capacito. Coloro che sono riusciti a girarci dicono che soprattutto di notte è una pista difficile, ma mi affascina molto. Proprio come Le Mans, che non ci giro dai tempi della 125, ma anche Suzuka sarà una trasferta incredibile.”

