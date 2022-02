Lorenzo Savadori è stato ospite della puntata 304 di “Motorbike Circus”, programma targato LiveGP.it in onda ogni martedì sui nostri canali social. Insieme a Alex Dibisceglia, Mathias Cantarini e Giacomo Da Rold, Savadori ha affrontato vari temi quali il nuovo tracciato di Mandalika ed i piani con Aprilia in MotoGP.

LE CONDIZIONI DI MANDALIKA

“Io purtroppo non ho girato in Indonesia, ma ho potuto parlare con alcuni piloti. Senza dubbio la pista è molto sporca e piena di sassi, ma è anche vero che stanno ancora facendo dei lavori. Inoltre, tra un mese gireranno sia Moto3 che Moto2 durante il weekend di gara, quindi questo problema per me verrà risolto.”

I PIANI PER IL 2022

“Correrò cinque gare con Aprilia in MotoGP da wild-card e sarò molto impegnato a fare test dato che abbiamo ancora le concessioni. Le piste nelle quali correrò saranno Misano, Mugello, Portimão, Jerez e Assen. Il mio impegno con la MotoGP non mi permetterà di correre altri campionati, almeno per il momento.”

LA NUOVA RS-GP

“Ora che Aprilia è a tutti gli effetti un team ufficiale ci sono più persone all’interno del box. Il progetto MotoGP ha bisogno di molte risorse economiche e a livello di forza lavoro. La nuova RS-GP è senza dubbio migliorata rispetto allo scorso anno, ma comunque c’è da dire che la base di partenza era più che buona. Senza dubbio adesso la moto è più maneggevole rispetto alla passata ed è migliorata in curva: anche il motore è leggermente più potente. Ad ogni modo, prima di parlare della competitività della moto è meglio aspettare il Qatar, dove tutti daranno il massimo.”

IL RAPPORTO CON I COMPAGNI

“Conosco Aleix Espargaró da molti anni ormai, io comunque sono in Aprilia dal 2015. Aleix è il capitano, un riferimento in quanto guida questa moto da molti anni. Maverick Viñales prima che arrivasse in Aprilia non lo conoscevo: mi ci sono trovato subito molto bene. È un grande talento ed è molto veloce, fortunatamente ha uno stile di guida simile al mio: questo è importante in chiave sviluppo. Complessivamente direi che ho un buon rapporto con entrambi: tutti vogliamo Aprilia al top.”

Valentino Aggio

