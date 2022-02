Nel corso della puntata 304 di Motorbike Circus è intervenuto Alessandro Delbianco, pilota Nuova M2 Racing Team nel CIV SBK. Il riminese classe 1997 ha chiuso la stagione 2021 al secondo posto con la Honda del DMR Racing Team passando per il 2022 ad Aprilia, moto con cui Delbianco ha già svolto il primo test di ambientamento nell’Autodromo di Vallelunga.

DIFFERENZE TRA HONDA E APRILIA?

“Inizio col dire che la cosa che più mi dia fastidio è il dover aspettare tanto tempo tra l’ultima gara della stagione e la prima di quella successiva. Fare i primi turni dopo tanto tempo senza girare è difficile quindi a Vallelunga ho fatto fatica a capire le differenze rispetto alla Honda. Però posso dirvi che la moto mi sia piaciuta veramente tanto: il V4 è gustoso, spinge sempre ed ai giri bassi è bellissimo.”

COME MAI AVETE SCELTO VALLELUNGA?

“Sarebbe stato bello fare in test in Spagna ma tra la questione economica e la situazione Covid-19 abbiamo optato per Vallelunga, la pista in cui in questo periodo trovi bene o male il meteo migliore. A Misano, ad esempio, hanno appena annullato una giornata di prove a causa della pioggia. Il prossimo test sarà a fine mese, sempre a Vallelunga. Barni ha affittato la pista per sole venti persone per evitare il problema che abbiamo affrontato lo scorso weekend, quando ho diviso il tracciato con moto più piccole e amatori. Quello appena svolto è stato un test ottimo per togliere la ruggine mentre nel prossimo si farà sul serio.”

“Comunque tornare nel paddock è stato atomico. Era pieno di gente che si fermava per salutare o chiacchierare. A me queste cose piacciono da paura! Gli amatori ad esempio mi hanno fatto domande e chiesto consigli, quindi mi sono divertito. Infatti ho sofferto un po’ il paddock chiuso degli ultimi due anni.”

AMATORI E PROFESSIONISTI | CLIMA DA SUPERBIKE A VALLELUNGA

“Le condizioni del test erano perfette, c’era il sole e facevano venti gradi. Ho avuto giusto un po’ di ansia quando sono arrivato all’ingresso per firmare i fogli degli scarichi di responsabilità e tutti i presenti hanno iniziato a parlare del mio record della pista. Questo mi ha messo un po’ di pressione perché quando entravo in pista mi sentivo il peso di dover spingere sempre (ride, ndr.). Per quanto riguarda Andrea Iannone lui non è uno che ti faccia pensare al fatto che lui stia girando con te. Anzi, quando stiamo insieme scherza e urla, è sereno. La sera si è messo a tagliare il salame per tutti!”

SENSAZIONI DOPO AVER PROVATO LE DUNLOP?

“Domenica ho provato le Dunlop e devo dirti che non conoscendo bene il tipo di gomma non sapevamo quale mescola utilizzare. Abbiamo scelto la più dura che però non si sposa bene con la prestazione in pista anche se, sinceramente, credevo di incontrare più problemi e di andare più piano di quel che poi è stato. In generale mi sono trovato bene, scivolava più della SCX ma alla fine sono due gomme che non si possono paragonare. Proverò la mescola morbida la prossima volta.”

A CHE PUNTO SEI CON LA MESSA A PUNTO DELLA RSV4?

“La moto è oggettivamente competitiva e, cosa che mi ha fatto davvero piacere, la squadra mi ha fatto sentire un professionista. Non mi aspettavo nulla dalla moto perché io non sono così romantico: alla fine tutte le moto hanno due ruote e sono tutte più o meno uguali di cilindrata. Quindi sono io a dovermi adattare e dare il massimo. Secondo me la differenza che Aprilia potrebbe fare sta nel fatto che sia viva come in una famiglia. Loro sanno che io ‘esista’, ci credono e tengono a me. Per fare un paragone la Honda a fine rapporto non mi ha mandato un messaggio, ma capisco che questo sia il loro modo di fare. In Aprilia mi sento meno amatore e più pilota.”

Matteo Pittaccio

