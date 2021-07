Janox Evans mostra la propria gioia ai microfoni di LiveGP. Il neozelandese di casa Proton Competition si appresta a dare battaglia nella 6h di Monza, terza competizione del FIA World Endurance Championship.

Il #77 del Mondiale è contento di tornare in Italia in una pista speciale come quella brianzola: “Mi piace molto correre a Monza. Sulla carta è semplice, ma non è così. Con la Carrera Cup è molto divertente sui saltare cordoli, con la GTE c’è più aereodinamica. La nuova auto è spettacolare, è totalmente differente rispetto alla vecchia”.

Evans è soddisfatto del cambio di calendario della Supercup che, questo week-end, avrebbe dovuto gareggiare a Silverstone con la F1. “Questo week-end sono qui a Monza e non in Supercup. Sono molto contento di questa cancellazione, non avrei potuto correre in Inghilterra”.

L’ex campione della Carrera Cup Australia ha continuato con una considerazione sul FIA WEC, categoria che lo vede protagonista in GTE-Am: “La stagione è iniziata bene. La seconda gara è stata positiva, ma non abbastanza. La vittoria in Austria è stata molto bella con il nuovo team. La squadra è ottima”.

L’alfiere di Porsche guarda alla 4h di Monza di settimana scorsa dell’ELMS, una gara in cui la fortuna non ha aiutato la casa di Stoccarda: “Sto correndo alcune prove dell’ELMS. Nella prima prova di Barcellona abbiamo avuto un podio ed è stato molto bello. La gara di Monza non è andata come volevamo. Ora stiamo andando bene, c’è un buon passo. Ferrari è molto competitiva sul rettilineo ed ha un ottimo BoP”.

Janox Evans guarda ad un futuro con Porsche

L’ex campione della Porsche Carrera Cup France spera di continuare con il marchio tedesco la propria carriera nel motorsport. “Mi piacerebbe molto correre con le Lmdh. Ora devo concentrarmi sulle categorie che sto facendo. L’obiettivo è continuare a correre con Porsche, sono felice che ritorna nella classe regina dell’endurance”.

Da Monza – Luca Pellegrini