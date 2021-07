Franco Colapinto regala un’importantissima pole-position a G-Drive Racing nella 4h di Monza, quarta prova dell’European Le Mans Series. Il portacolori della formazione russa precederà domani l’Oreca #22 di United Autosports e la vettura #41 di WRT, diretta avversaria nella lotta al titolo.

Il compagno di box di Roman Rusinov e Mikkel Jensen #26 sta vivendo una stagione ricca di impegni tra la LMP2 e la Formula Regional. Ricordiamo infatti l’impegno dell’argentino nel campionato europeo con MP Motorsport.

Il vincitore della F4 spagnola 2019 continua dunque la propria strada verso la massima formula senza tralasciare il mondo dell’endurance che per ora lo sta vedendo come uno dei principali protagonisti.

Le dichiarazioni di Franco Colapinto dopo la pole

Il #26 del gruppo ha rilasciato alla stampa: “Sono molto contento. Devo ringraziare il team per la fiducia che ha riposto in me. Nick non c’è, è difficile rimpiazzarlo visto che è uno dei migliori. La macchina era fantastica, ma ora guardiamo a domani. Andiamo forte in queste condizioni. Rusinov farà la prima parte della corsa, non so ancora quando guiderò io. Abbiamo conquistato un nuovo punto per il campionato che è sempre utile. Veniamo da due buone gare, questa è una buon allenamento per Le Mans”.

Colapinto ha rivolto uno sguardo all’Asian Le Mans Series, campioanto che lo ha visto protagonista ques’anno nella pausa invernale: “La ALMS è stato un bel campionato, molto importante per preparare l’ELMS. Ho imparato molto visto che questa è la mia prima esperienza con queste vetture nell’endurance. Mi piacciono le gare di durata, sono prove molto serrate. Sono felice di lavorare con questo team”.

In chiusura non è mancata la partentesi in merito alla Formula Regional. realtà che tornerà in pista tra due settimane in quel di Spa-Francorchamps con il British GT Championship. “La Formula Regional non è iniziato come volevo. Abbiamo dovuto lottare tanto ed ho saltato una gara per partecipare alla prova dell’ELMS di Spielberg. Dobbiamo restare concentrati per migliorarci per Spa-Francorchamps”.

Da Monza – Luca Pellegrini