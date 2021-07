Franco Colapinto svetta nelle qualifiche della 4h di Monza, quarto atto dell’European Le Mans Series 2021. L’argentino di G-Drive Racing regala alla formazione russa la prima casella dello schieramento con il tempo di 1.37.469.

Secondo posto per United Autosports con il sudafricano Jonathan Aberdein #22 davanti all’Oreca #41 di WRT con l’elvetico Louis Deletraz. I leader del campionato precedono la vettura #21 di DragonSpeed, la migliore nella classe PRO-Am con l’inglese Ben Hanley.

Segnaliamo l’assenza questo fine settimana della seconda Oreca di United Autosports. La positività al Coronavirus dell’olandese Job van Uitert costringe anche i compagni Manuel Maldonado/Nico Jamin #32 a rinunciare alla manifestazione.

LMP3: DKR al comando con Laurents Hörr

Laurents Hörr conquista la quarta pole in LMP3. Il tedesco di DKR Engineering #4, vincitore dell’ultima prova a Le Castellet, realizza il miglior crono davanti al giovane belga Ugo De Wilde (Inter Europol Competition #13).

Ottima prestazione per il Team Virage, terzi dopo la qualifica odierna grazie aGarett Grist #20. Qualifica difficile per Damiano Fioravanti con la Ligier #18 del 1 AM Villorba Corse, equipaggio pronto a rifarsi per la competizione di domani.

Segnaliamo, invece, l’assenza della vettura #11 di Eurointernational, auto che non partirà in seguito ad agli ingenti danni riportati nelle libere.

Qualifiche 4h Monza, GTE:

Alessandro Pier Guidi conquista la pole-position nella classe GTE. Il pilota ufficiale Ferrari, in pista al posto di Griffin sulla 488 #55 di Spirit of Race, ha registrato il miglior crono per 51 millesimi sulla Ferrari #88 di Alessio Rovera (AF Corse). La classifica è più che mai serrata con Aston Martin e Porsche che minacciano le Rosse.

Il britannico Ross Gunn conquista con Aston Martin #95 di TF Sport il terzo tempo davanti alla Porsche #77 del nostro Gimmi Bruni (Proton Competition). Le due vetture si collocano rispettivamente a 62 ed a 66 millesimi dalla pole di Pier Guidi.

Appuntamento a domani con la 4h di Monza 2021, manifestazione che scatterà alle 11.00.

Da Monza – Luca Pellegrini