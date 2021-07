Alessio Rovera commenta ai microfoni di LiveGP il proprio avvicinamento alla 4h di Monza, la tappa italiana dell’European Le Mans Series. Il pilota italiano si appresta a dare battaglia con una Ferrari di AF Corse, squadra con cui partecipa anche al FIA World Endurance Championship.

Il #88 del gruppo ha ottenuto il secondo crono nella qualifica odierna a pochi millesimi da Alessandro Pier Guidi (Spirit of Race/Ferrari #55). Le due Rosse precedono di un nulla l’Aston Martin #55 di Ross Gunn (TF Sport) e la Porsche #77 di Gimmi Bruni (Proton Competition)

Il varesino ha affermato ai nostri microfoni: “Correre con la Ferrari a Monza è emozionante. Abbiamo tutte le carte in regola per far bene. I due equipaggi con cui corro sono molto validi. Mi trovo bene con i compagni, lavoriamo bene ed in sintonia. La macchina è abbastanza simile alla GT3 dello scorso anno. Non essendoci l’ABS è semplice bloccare”.

Il pilota Ferrari è contento della propria formazione, una squadra molto simile tra ELMS e WEC: “Il campionato è ancora aperto. Perdere la gara di Barcellona è stato un vero peccato. Tutti i costruttori hanno degli ottimi equipaggi nel WEC ed in ELMS. I piloti sono di alto livello. Mi sto preparando in vista di Le Mans. Ho già fatto una 24h nel 2021 a Dubai, ma in Francia sarà tutto diverso”.

Sono 4 le vetture racchiuse in meno di un decimo dopo le qualifiche. Tutti i costruttori appaiono in grado di contendersi il successo nella 4h di domani. Alessio Rovera ha concluso dicendo: “Non possiamo commettere errori, sarà una bella battaglia”.

Da Monza – Luca Pellegrini

Foto Credit: Pier Colombo