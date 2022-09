Il motociclismo piange un’altra vittima. Questa volta è Leon Langstädtler, pilota che militava nel campionato tedesco IDM nella categoria Superbike. A seguito della caduta in FP2 e all’intervento dei medici, il pilota è deceduto a causa delle ferite riportate.

ENNESIMA VITTIMA DEL 2022

Già ad inizio anno ci sono state più vittime tra Asia Talent Cup, Northen Talent Cup e MotoAmerica. Purtroppo il discorso da fare è sempre quello: il motociclismo è uno sport davvero pericoloso ed è bruttissimo che un 24enne come Leon Langstädtler abbia perso la vita in queste circostanze. Purtroppo il comunicato presente sul sito del IDM non ci dà notizie riguardo la dinamica dell’incidente. Le uniche informazioni che ci sono arrivate sono riguardo le brutte ferite che, nonostante la tempestiva bandiera rossa e l’immediato intervento dei medici, hanno messo fine alla vita del giovane pilota di Idstein. Infatti, i medici non sono nemmeno riusciti a trasportare il tedesco all’ospedale in quanto è morto sul posto.

IL COMUNICATO

L’articolo presente sul sito del campionato tedesco recita: “Venerdì 23 Settembre un grave incidente si è verificato all’Hockenheimring durante l’ultimo round stagionale del International German Motorcycle Championship (IDM). Durante la seconda sessione di prove libere del IDM Superbike Leon Langstädtler è caduto ed ha riportato diverse ferite gravi. La sessione è stata immediatamente fermata con una bandiera rossa. Leon Langstädtler ha ricevuto immediato soccorso, ma nonostante lo sforzo dei medici presenti il 24enne di Idstein è morto sul posto. Gli organizzatori invitano la famiglia e gli amici del pilota ad avere forza in queste ore difficili.”

L’intera redazione di LiveGP.it ci tiene a fare le più sentite condoglianze sia alla famiglia che agli amici del pilota Leon Langstädtler, sperando che questo genere di circostanze si verifichino il meno possibile nel nostro amato motorsport.

