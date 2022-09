Battaglie accese e carenate, ma nell’appuntamento del BSB 2022 a Snetterton è Bradley Ray l’assoluto protagonista, vincendo tutte e tre le gare ed aprendo lo Showdown da capolista. Tre secondi posti per Tarran Mackenzie, Bridewell e Glenn Irwin si spartiscono le terze piazze

GARA-1: SAFETY CAR DA SUBITO, VINCE

La prima delle gare del BSB 2022 a Snetterton si è aperta con un incidente causato da Danny Buchan, che partiva da metà schieramento. Fortunatamente nessun danno per i piloti ma le speranze della punta BMW di entrare nello showdown sembravano essere definitivamente saltate. L’incidente ha comunque causato l’intervento della Safety Car per rimuovere le moto da bordo pista, cosa che ha neutralizzato 5 giri dei 12 previsti. Il resto della gara ha visto Ray fuggire in testa, lasciando a Bridewell, Iddon, Glenn Irwin, Ryde e Mackenzie il compito di decidere il resto del podio.

Per Irwin e Bridewell la lotta è durata poco, con il primo lungo alla fine del rettilineo ed il secondo con problema tecnico risoltosi poco dopo. La situazione ha lasciato Mackenzie da solo per la seconda piazza, mentre il terzo posto si è deciso alla fine nella lotta tra Kyle Ryde e Christian Iddon, in favore della terza Yamaha a podio. Iddon si accontenta della quarta piazza davanti a Leon haslam, Lee Jackson e Tom Sykes, prestazione opaca per Jason O’Halloran che chiude solo dodicesimo.

GARA-2: RAY ALL’ULTIMO SU MACKENZIE

Gara-2 del BSB 2022 a Snetterton non è stata certo meno incerta ed entusiasmante della prima. Al terzo giro il primo colpo di scena porta il nome di Andrew Irwin, quarto in quel momento, che tocca la ruota posteriore di Jason O’Halloran nel tentativo di sorpassarlo e finisce a terra. Fortunatamente per Jason l’incidente non lo ha eliminato dalla gara, ma gli è costato un paio di posizioni pronti-via.

Davanti la leadership di Bradley Ray non è stata scontata come il sabato, con Tarran Mackenzie che questa volta si è incollato alla Pirelli posteriore del pilota OMG Racing Yamaha. Al sesto giro il campione in carica ha rotto gli indugi, complice un errore di Ray, passando in testa e mantenendo il comando della gara fino all’ultimo giro, quando Bradley ha reso il favore alla punta McAms Yamaha andando a vincere. Terza posizione per Tommy Bridewell, lontano dalla coppia di testa, quarto Glenn Irwin davanti a Peter Hickman.

GARA-3: TRIPLETTA RAY, LA SAFETY CAR CAMBIA TUTTO

Quello dell’ultima delle gare del BSB 2022 a Snetterton è stato uno degli start più tranquilli visti nel weekend. Tranquilli solo per modo di dire viste le spallate ricevute da Jason O’Halloran, decisamente poco in forma questo round. A nulla è valso il suo spirito combattivo contro Tommy Bridewell, che lo ha passato e salutato al terzo giro della gara. Davanti a tutti però si è riproposta la battaglia tra Tarran Mackenzie e Bradley Ray, che hanno a loro volta lasciato indietro Glenn Irwin ad occuparsi del pilota Oxford Products Ducati.

A metà gara però Glenn Irwin ha deciso di sorprendere tutti, andando a diminuire il distacco dalla vetta fino al secondo, fino a quando la rottura del motore di Stormy Stacey ha costretto una nuova Safety Car all’ingresso in pista. Due giri e la corsa è ripresa, questa volta però con la top6 tutta attaccata con Mackenzie a difendersi da Ray, Irwin, Bridewell, O’Halloran e Hickman. A gomma fredda, Mackenzie ha commesso immediatamente un errore in curva uno che lo ha relegato dietro Glenn Irwin, che ha reso la posizione grazie ad un suo stesso errore. La battaglia per il podio ha lasciato libero Bradley Ray, che in fuga arriva davanti a Tarran Mackenzie e Glenn Irwin. Ma una girandola di penalità dovute a sorpassi sotto Safety Car cambia tutto, con Ray che vince ma davanti a Hickman, Mackenzie e Glenn Irwin.

Big talking point after R3 was penalties applied for safety car restart. Mackenzie,Ray,Irwin were judged to have not been behind safety car before it left track, each were penalised with Long Lap equivalent time penalty (2 secs). Race Director Stuart Higgs explained the situation pic.twitter.com/ZPT1WPquoH — Bennetts British Superbike Championship (@OfficialBSB) September 12, 2022

GLI OTTO DELLO SHOWDOWN

Snetterton è stato l’ultimo round prima dello Showdown 2022 del BSB. Selezionati per combattere per il titolo SBK inglese sono Bradley Ray (1061), Jason O’Halloran (1048), Tarran Mackenzie (1031), Glenn Irwin (1016), Lee Jackson (1014), Kyle Ryde (1013), Rory Skinner (1009) e Tommy Bridewell (1008). Appuntamento il 25 settembre ad Oulton Park per il primo round dello Showdown 2022.

Alex Dibisceglia

