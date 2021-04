E’ proprio vero che il primo amore non si scorda mai… e questo detto calza a pennello per quanto riguarda Jaime Alguersuari, che tornerà nuovamente in pista (sui kart) dopo sei anni di assenza e il conseguente inizio di una “seconda vita” nel mondo della musica.

Jaime, ora DJ, infatti pare prenderà il via del mondiale kart nella categoria KZ. Ed è stato proprio in questa categoria che, nel lontano 2013, lo spagnolo terminò nono alle finali mondiali di Vanneres Sur Allier, vinte da Max Verstappen davanti a Charles Leclerc.

“Un punto di vista diverso rispetto a quando avevo 20 anni”, ha dichiarato Alguersuari. “Un cerchio emozionale che non si è veramente mai chiuso. Ho fatto dei test in kart e ho avuto sensazioni che non provavo da tempo.“

Jaime ha aggiunto: “Quando ho cominciato a correre sorridevo sotto il casco e correre era amore puro. Ora, quando ho ripreso il volante, ho sentito le stesse emozioni e ho pensato ‘Perchè non dovrei tornare a correre dove sono stato competitivo?’ “

“Quando mi sono ritirato non volevo più sentir parlare di motorsport. Non ho più guardato una gara di Formula 1 perchè era difficile per me accettare quanto successo”, ha concluso Alguersuari.

Nel palmares dello spagnolo ricordiamo la vittoria del campionato britannico di F3, poi la chiamata da Red Bull e l’approdo nella massima Formula (nella scuderia che è l’attuale Alpha Tauri); successivamente segnaliamo il passaggio in Formula E, con i colori di Virgin Racing, prima del ritiro a soli 25 anni.

Giulia Scalerandi