Il mondo del motorsport italiano freme per riprendere l’attività agonistica ed anche quello del karting non è da meno. Emanuele Pirro, in qualità di Presidente della Commissione ACI Karting, ha voluto lanciare un messaggio in merito ai lavori svolti dalla Federazione in vista della ripartenza delle attività in pista. Una puntualizzazione importante in un momento assai delicato, in cui urge definire una serie di aspetti indispensabili per una ripresa in totale sicurezza.

Come noto, nei giorni precedenti ACI Sport ha messo a punto il nuovo protocollo sanitario per assicurare lo svolgimento degli eventi nel rispetto delle regole. Nello specifico, la Commissione ACI Karting è al lavoro per stilare il nuovo calendario del Campionato Italiano 2020. Una volta elaborato, esso sarà successivamente inviato alla Giunta Sportiva per l’approvazione definitiva.

PIRRO: “PRESTO IN PISTA”

Queste le parole di Emanuele Pirro, presidente della Commissione Italiana ACI Karting. “Cari amici kartisti, è proprio nei momenti difficili che dobbiamo tirare fuori le nostre migliori qualità di sportivi e mostrare che abbiamo una marcia in più!

Nonostante la grande incertezza e la situazione in continuo divenire, la Commissione Karting, in accordo con i vertici di ACI Sport, ha lavorato e sta lavorando per poter riaprire al più presto le attività legate al mondo del kart. Questo sia per le attività di allenamento che per le competizioni.

Tutti gli impianti sono classificati con un codice ATECO 93 e nell’ultimo DPCM è vietata la riapertura delle aziende identificate in quel codice. La Federazione sta facendo pressione affinché il DPCM venga modificato e permetta la ripartenza delle attività sportive nei circuiti. A questo proposito è stato stilato un protocollo che prevede e codifica il rispetto delle distanze sociali in ogni momento delle gare. Questo per assicurare lo svolgimento di ogni evento in sicurezza per tutti i partecipanti, garantendo, comunque, il pieno rispetto delle regole. Solo dal ligio rispetto di queste regole dipende non solo la sicurezza nostra e quella del prossimo, ma anche il potenziale futuro della nostra amata attività.

IL CALENDARIO ACI KARTING

Abbiamo elaborato, inoltre, in accordo con gli Organizzatori delle gare di Campionato Italiano, e delle gare titolate CIK FIA, un progetto per un nuovo calendario per le gare di Campionato Italiano ACI Karting. Una volta definito, sarà mandato in approvazione alla Giunta Sportiva. Siamo vicini a tutti coloro che hanno sofferto e stanno soffrendo e stiamo cercando di fare del nostro meglio per garantire una ripartenza il più velocemente possibile.

