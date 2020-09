Una nuova sfida aspetta Kakà Magno. La driver di Curitiba sarà presente nel campionato professionista brasiliano E-Mercedes. La pilota brasiliana, ferma dall’attività in pista per l’emergenza sanitaria, debutterà il prossimo mercoledi 16 settembre nel campionato E-Mercedes Challenge Professional.

Organizzato da The F Media, con il supporto ufficiale di MB Challenge Brasil, il campionato segue la tendenza globale delle corse virtuali e di sicuro non mancherà lo spettacolo

Le gare virtuali sono state un buon metodo di allenamento per chi come Kakà Magno ha dovuto purtroppo mettere in stand by la partecipazione ai campionati in circuito.

“Sono super entusiasta di un invito dal Mercedes Benz Challenge Brasil per partecipare al campionato virtuale. Facevo già parte del campionato in pista nel 2014 e nel 2015 e per me sarà un onore. Adesso correrò con i piloti professionisti nelle categorie C300, CLA 45, Stock Car, sarà molto impegnativo ma non vedo l’ora“.

Ecco di seguito il calendario perseguire la nuova sfida in cui sarà impegnata la pilota brasiliana. Le gare saranno alle ore 20, ora brasiliana e i circuiti sono di tutto rispetto, tra i più belli e importanti al mondo. Otto le tappe in cui si articolerà il campionato con inizio il 16 settembre per poi terminare a inizio novembre.

Ora non resta che vedere all’opera Kakà Magno nel Campionato Brasiliano E-Mercedes.

Di seguito il calendario:

1° round – Interlagos – 16 settembre

2° round – Nürburgring – 23 settembre

3° round- Circuito di Silverstone – 2008

4° round – Circuit de SPA – Francorchamps – 07 ottobre

5° round – Autodromo Nazionale Monza – 14 ottobre

6° round – Brands Hatchs – 21 ottobre

7° round – Circuit des 24 Heures Du Mans – 28 ottobre

8° round – Interlagos – 4 novembre

G1 SERIES | LA BRASILIANA KAKÀ MAGNO POSITIVA AL COVID-19: “STO BENE”

Anna Mangione