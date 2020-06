La pilota brasiliana Kakà Magno è risultata positiva al Covid-19. La giovane ha ricevuto la notizia venerdì scorso e ora si trova a San Paolo, dove stava seguendo gli allenamenti per i prossimi impegni nei campionati virtuali. Kakà Magno si è sentita male settimana scorsa e a seguito di alcuni sintomi ha eseguito urgentemente il test, che ha confermato il sospetto della positività al virus.

Una delle poche donne brasiliane impegnata nell’attività automobilistica, con in programma la partecipazione al campionato G1 Series by Griiip nei circuiti italiani, ora è impegnata nella serie virtuale del campionato.

SINTOMI LIEVI

“I sintomi sono lievi e la mia salute è monitorata dal mio team, non c’è da preoccuparsi. Volevo solo lasciare un messaggio importante. State attenti e prendete sul serio le raccomandazioni che tutti conosciamo. Sto bene, sono giovane e sana, ma non tutti hanno questa condizione, pensateci tanto quando pensiamo a noi stessi, quindi fatelo per voi e per gli altri, evitate assembramenti!”

Kakà Magno è in quarantena nel suo appartamento nel quartiere di Bella Vista a San Paolo. La giovane driver era a febbraio in Italia per prepararsi alla stagione 2020 della serie Griiip, quando ha dovuto lasciare il Paese a causa del confinamento.

“Oggi capisco l’importanza di sostenere il test, tanto più prima viene rilevato il virus, maggiori sono le possibilità di guarigione e minore è il rischio di infettare altre persone” – completa Kakà.

Non ci resta che augurare una pronta e completa guarigione alla pilota brasiliana Kakà Magno, che ha saputo da poco di essere positiva al Covid-19, ma che fortunatamente sta bene. Speriamo di avere presto notizie ancor più positive per poterla vedere impegnata nel prosieguo del campionato virtuale della G1 Series.

Anna Mangione