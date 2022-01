Non inizia al meglio il 2022 di Jack Miller, costretto a rimanere in Australia dopo essere risultato positivo al Covid-19. Il portacolori Ducati Corse si sente bene ma dovrà rispettare il regime di quarantena. Per questo motivo i vertici di Borgo Panigale hanno deciso di spostare la presentazione della squadra dal 28 gennaio al 7 febbraio (ore 16:00), nuova data da tenere in considerazione per vedere in diretta la nuova GP22 con i colori ufficiali.

JACK MILLER ASINTOMATICO: NIENTE VIAGGI MA LA PREPARAZIONE PROSEGUE

Il 27enne di Townsville (Queensland) ha comunicato la notizia attraverso un post su Instagram, nel quale afferma di essere in forma. L’assenza di sintomi gli permetterà di continuare la preparazione fisica per presentarsi al meglio nei test della Malesia. Di seguito le parole del Ducatista:

“Sfortunatamente sono ancora a casa, in Australia. Sono risultato positivo al Covid, non posso viaggiare e purtroppo perderò la presentazione della squadra. Nonostante ciò mi sento bene, non ho sintomi, perciò potrò continuare ad allenarmi in vista della nuova stagione.”

MILLER SPERA DI DIVENTARE NEGATIVO PRIMA DEI TEST DI SEPANG

L’esordio ufficiale della nuova stagione di MotoGP è previsto per il 5 e 6 febbraio 2022. In queste due giornate le squadre inizieranno ufficialmente i preparativi nel lungo e tecnico circuito di Sepang, assente da due anni nel calendario a causa delle restrizioni dovute al Covid-19. Ed è proprio la Malesia l’obiettivo di Jack Miller, speranzoso di poter partire verso Kuala Lumpur per provare la GP22 in un test collettivo ufficiale decisamente indicativo sui valori prestazionali di moto e squadre. Terminata la doppia giornata di test Ducati presenterà il team per poi recarsi in Indonesia per la sessione di test in programma tra l’11 ed il 13 febbraio nel nuovo circuito di Mandalika.

Miller arriva da un 2021 di alti e bassi: la prima stagione corsa con la moto ufficiale di Borgo Panigale lo ha visto trionfare due volte tra Jerez e Le Mans per poi attraversa una montagna russa di risultati culminata con i due terzi posti di Portimao e Valencia. La quarta posizione occupata nella classifica piloti rappresenta un vero e proprio trampolino per il 2022, un anno che si preannuncia decisivo per il futuro di Miller in Ducati Corse.

Matteo Pittaccio

