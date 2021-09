La domenica austriaca dell’Italian F4 di Spielberg vede oltre le numerose Safety Car scese in pista, una fantastica doppietta per il tedesco di US Racing, Tim Tramnitz.

Insieme al pilota tedesco in gara-2 troviamo sul podio anche Fornaroli e Bearman, mentre al termine dell’ultima manche sono Dufek e Smal a spuntarla, con uno strepitoso Simonazzi quarto al traguardo. Il primo degli italiani in gara-2 è Braschi sesto, mentre prosegue l’apprendistato (e gli ottimi risultati) di Andrea Kimi Antonelli, che chiude rispettivamente dodicesimo e nono.

GARA-2

Tramnitz scatta davanti a tutti seguito da Fornaroli e Bearman. Dopo un contatto con Bearman Nikita Bedrin esce di pista e si ritira. Poco dopo la SC entra in pista poichè Hamda Al Qubaisi è ferma nella ghiaia. Dopo qualche giro dal restart, la Safety Car entra di nuovo in pista: questa volta il contatto è fra Markogiannis e Garciace.

Ancora un altro contatto ancora sotto regime di Safety Car: Ben e Armanni si toccano ed escono di pista. Poca altra azione a parte l’ennesima SC che accompagna il gruppo al traguardo: vittoria per Tramnitz, davanti a Fornaroli e Bearman. Primo degli italiani è Braschi, sesto, mentre Antonelli termina 12°.

GARA-3

Partenza con la SC a causa della pioggia. Tramnitz rientra ai box, mentre gli altri seguono la vettura di sicurezza. Jonas Ried esce di pista. A comandare è Bearman, poi Bedrin e Durksen.

Bedrin sale al comando, mentre Durksen tallona Bearman: Durksen supera Bearman ma nel caos Dufek riesce a salire secondo. Lotta sull’acqua per i due piloti di Van Amersfoort. Dufek adesso è in testa. Montoya si ferma in pista e Kiril Smal sale virtualmente sul podio.

La SC entra ancora in pista causa di una vettura ferma nella ghiaia. Nemmeno un giro e la vettura di sicurezza è ancora in pista. Al restart Francesco Simonazzi è quarto, mentre Tramnitz e Dufek sono appaiati. Il tedesco va al comando mentre Simonazzi è ancora dietro a Smal. Il nostro portacolori cerca di infastidire il russo con una lotta all’ultimo giro ma Smal rimane davanti. Doppietta quindi per Tramnitz che chiude una domenica fantastica, davanti a Dufek e Smal con Simonazzi quarto. Ancora nono il Andrea Kimi Antonelli.

Appuntamento al penultimo weekend di gara al Mugello il 7 e 8 ottobre.

Giulia Scalerandi

