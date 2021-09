Dopo un lungo periodo di vacanza, finalmente l’Italian F4 torna in pista per la seconda parte stagionale, che scatta dall’Austria, a Spielberg. La prima gara-1 del weekend viene firmata da Ollie Bearman, che dopo un duello con Tramnitz, va al comando e vince!

Una sola volta la Safety Car, ha congelato la corsa a causa dell’uscita di Baptiste. Con l’inglese e Tramnitz sul podio, anche Montoya, poleman di gara-1. Primo degli italiani Leonardo Fornaroli, che chiude sesto.

Impossibile non menzionare la star del karting, quest’oggi al debutto in monoposto ed in F4, al volante con la vettura del team Prema: Andrea Kimi Antonelli. Il giovanissimo 15enne infatti non si è smentito andando subito in Top10, con un bel nono posto finale al debutto!

LA CRONACA

Partenza un po’ caotica e subito elettrizzante con Montoya che scatta dalla pole position e dietro Ollie Bearman e Tim Tramnitz affiancati. Poco dopo vediamo questi ultimi due sempre uno fianco all’altro in lotta, con Montoya che scende, però, in terza piazza! La curva è a favore dell’inglese che va al comando, sull’avversario tedesco, quindi il figlio d’arte su Prema.

La SC interviene congelando il “serpentone” poichè un contatto fra Leo Bizzotto e Nicolas Baptiste, ha buttato nella ghiaia il pilota colombiano, che non riesce più a riprendere la corsa. Da segnalare l’attuale buonissima Top10 di Antonelli.

Una volta ripristinata la corsa Bearman guida un quartetto un po’ staccato da un secondo gruppo che insegue. Montoya adesso è tallonato da Kiril Small, che tenta di attaccare il colombiano.

Lotta tutta italiana più indietro fra Antonelli, Lorenzo Patrese e Braschi per la nona piazza. Bearman segna il giro più veloce con un 1:31.363, migliorato poco dopo da Montoya, che stampa un 1:31.063.

Grazie a questo tempo, il colombiano è in grado di attaccare Tramnitz, ma il tedesco resta davanti. Lotta anche a centro classifica e fra Dufek e Fornaroli per la quinta piazza. Bearman va a vincere la gara, davanti a Tramnitz e Montoya. Sesto il primo italiano, ovvero Fornaroli, mentre da segnalare l’ottima nona piazza di Antonelli al debutto.

Appuntamento a domani con gara-2 e gara-3.

Giulia Scalerandi