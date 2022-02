Saranno sette i piloti supportati da Mercedes in questo 2022, tutti con l’obiettivo di ripercorrere le orme di George Russell, primo pilota allevato dal team di Stoccarda e promosso nel team ufficiale. Quattro di questi parteciperanno a campionati formula, tre proseguiranno il loro percorso nel karting. Frederick Vesti e Andrea Kimi Antonelli sono attualmente le stelle più brillanti del programma, ma tanti giovani talenti sono pronti a stupire.

Antonelli, Vesti e non solo: i sette talenti protetti da Mercedes in questo 2022

Frederick Vesti, 20 anni – Formula 2

Partiamo dal pilota più conosciuto, nonché più esperto, Frederick Vesti. Passato sotto l’ala della Stella a tre punte dodici mesi fa, Vesti ha disputato l’ultima stagione in Formula 3 senza sprazzi, chiudendo il campionato al quarto posto con un’unica vittoria di tappa. Sono alte le aspettative riposte sul 20enne danese, dopo essersi messo in luce nel 2019 dominando il primo campionato di Formula Regional.

Nel 2022 la grande chance data dal salto in Formula 2, confermato nel team ART Grand Prix a fianco del candidato al titolo numero 1, Theo Pourchaire. Una ghiotta occasione per tornare a dimostrare quanto fatto solo in parte negli ultimi mesi.

Paul Aron, 18 anni – Formula Regional

Assieme a Juri Vips, Paul Aron rappresente il futuro del motorsport estone. Ormai veterano del programma Mercedes, facendone parte dal 2019, il pilota Prema è stato confermato dal team vicentino per la prossima stagione di Formula Regional dopo aver chiuso solidamente al terzo posto il campionato 2021. Attualmente è impegnato nella serie asiatica della Formula Regional, sempre tra le fila della scuderia veneta.

Andrea Kimi Antonelli, 16 anni – Italian Formula 4

Il chiaro esempio di predestinato. Il nome di Andrea Kimi Antonelli circola già da anni nonostante la sua giovanissima età. Entrato nell’orbita Mercedes a soli 11 anni, Antonelli è passato dal karting alle monoposto solo pochi mesi fa. Nonostante ciò non ha tardato a mettere in mostra le sue doti, conquistando tre podi nel finale di stagione dell’ultimo campionato di Formula 4 Italia.

Quella 2022 sarà la prima stagione completa in monoposto per Antonelli, disputando per intero l’imminente campionato di Formula 4 Italia. Viste le recenti prestazioni, comprese quelle nella serie asiatica della F4, il talentino bolognese parte con i favori del pronostico.

Daniel Guinchard, 15 anni – British Formula 4

Dopo vari successi nel mondo del karting, Daniel Guinchard debutta in monoposto nel 2022 nella British Formula 4. Un talento tutto da scoprire sul quale Mercedes ha deciso di puntare proprio alle porte di questa nuova stagione. Nel 2021 molteplici vittorie in vari campionati nazionali di karting, quest’anno il passaggio alle monoposto con Argenti Motorsport.

Novità anche nel karting: la giovanissima Luna Fluxa diventa la prima donna a far parte programma

Alex Powell, 14 anni – Karting (OK)

Pilota di nazionalità jamaicana, una rarità nel motorsport, pur essendo nato in Florida a Miami. Alex Powell è un plurivicitore in varie categorie OK junior e quella 2022 potrebbe essere la stagione che lo proietta verso il mondo formula. In Mercedes dal 2019, in molti sembrano pronti a scommettere su di lui.

Yuanpu Cui, 13 anni – Karting (OK)

Nell’anno che vedrà debuttare il primo pilota cinese in Formula 1, anche Mercedes conserva nella sua Academy un talentino asiatico. E’ entrato a far parte della filiera Mercedes nel 2021, dopo un 2020 ricco di buoni risultati, tra i quali la seconda posizione nel prestigioso trofeo OK Junior Andrea Margutti.

Luna Fluxa, 11 anni – Karting (OK Junior)

La più piccola del giovane roster dell’Academy Mercedes. Sorella minore di Lorenzo, pilota 17enne protagonista del campionato Formula Regional, è la prima donna a entrare nel programma junior del team di Stoccarda. Nel 2022 competerà nelle serie OK Junior oltre a gareggiare nel WSK Super Master Series.

Samuele Fassino

