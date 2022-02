Proseguono i preparativi per la stagione di FIA F3 che verrà: negli ultimi giorni sono stati infatti tantissime le adesioni alla serie. Tra gli annunci, proprio stamane, i due pupilli Alpine Victor Martins e Caio Collet, con il francese che passa ad ART GP, mentre il driver brasiliano resta con MP Motorsport dopo l’annata 2021.

Ci eravamo quindi lasciati con l’annuncio dello statunitense Hunter Yeany, che vestirà la tuta del team Campos Racing, ed è da qui che ripartiamo per il recap delle ultimissime news della griglia 2022.

Il primo è Franco Colapinto, veloce e talentuoso pilota di Buenos Aires, il quale andrà a difendere i colori del team olandese Van Amersfoort. Franco arriva da una buona stagione in F. Regional dove ha ottenuto il sesto posto.

Non solo ruote scoperte per il 18enne argentino, in quanto vanta anche una buona esperienza nei prototipi, poichè nel 2021 è apparso alla guida di una vettura di LMP2 nell’ELMS, in AsianLMS e nel FIA WEC.

Quindi il 19enne Kaylen Frederick, campione 2020 di F3 britannica, il quale correrà la seconda stagione nella serie. Il giovanissimo americano scenderà però in pista con il team HitechGP, mentre lo scorso anno aveva disputato il campionato con la vettura del team Carlin.

ARRIVA O’SULLIVAN DAL CAMPIONATO GB3

Ed è proprio con il team Carlin, che invece approda Zak O’Sullivan, campione GB3 2021. L’inglese è entrato, in contemporanea al suo annuncio in FIA F3, nel vivaio Williams. Il team Jenzer sceglie l’israeliano Ido Cohen, che cambia dopo il 2021 tra le fila del team Carlin.

Nella scuderia svizzera, al fianco di Cohen, arriva William Alatalo. Per il driver finlandese etiope si tratterà di un debutto nella serie (dopo i test di fine 2021). Il 19enne ha infatti corso in F. Regional il suo 2021, terminando 11° con il team Arden.

Infine Caio Collet rimarrà con il team MP Motorsport un altro anno, mentre l’altro pupillo di Alpine Academy Victor Martins vestirà quest’anno la casacca del team ART GP.

TRA I PILOTI GIA’ UFFICIALIZZATI C’E’ ANCHE FRANCESCO PIZZI

Ripartendo da Franco Colapinto, andiamo a vedere il resto di una griglia 2022 quasi al completo: l’argentino avrà quindi come compagni di scuderia in Van Amersfoort Racing l’argentino Rafael Villagomez e il pilota di nazionalità inglese Reece Ushijima, nato in California da mamma statunitense e papà giapponese.

Nel team Campos, invece, al fianco di Hunter Yeany, ci sarà lo spagnolo Josep “Pepe” Marti, proveniente dalla F4 spagnola dove ha chiuso terzo lo scorso anno. Frederick invece dividerà la tenda con il francese pupillo Red Bull Isack Hadjar, campione rookie di F. Regional 2021.

Sarà invece Francesco Pizzi, il nostro unico rappresentante, per il momento, che dividerà il box del Charouz Racing System Team con l’ungherese Laszlo Toth. Per il momento sole due vetture anche per MP Motorsport, che oltre a Collet avrà anche l’esperto russo Alex Smolyar.

Mentre Victor Martins avrà come compagni di scuderia in ART GP lo svizzero Gregoire Saucy (campione 2021 F. Regional) e Juan Manuel Correa (al suo secondo anno, dopo il ritorno in pista, nella serie e con ART GP), che debutterà inoltre nell’Euroepan Le Mans Series con il team Prema.

Prema Racing scenderà in pista con il duo FDA formato da Arthur Leclerc e Oliver Bearman, oltre al pupillo Red Bull Jak Crawford, mentre saranno Johnny Edgar, Roman Stanek e l’esordiente Zane Maloney i piloti 2022 del team Trident.

Ecco i drivers confermati fino ad ora per la prossima stagione di FIA F3.

Trident Racing – Johnny EDGAR, Roman STANEK, Zane MALONEY

Prema Racing – Arthur LECLERC, Jak CRAWFORD, Ollie BEARMAN

ART GP – Victor MARTINS, Gregoire SAUCY, Juan Manuel CORREA

MP Motorsport – Caio COLLET, Alexander SMOLYAR

Charouz Racing System – Laszlo TOTH, Francesco PIZZI

Hitech GP – Kaylen FREDERICK, Isack HADJAR

Campos Racing – Hunter YEANY, Josep Pepe MARTI

Jenzer Motorsport – Ido COHEN, William ALATALO

Carlin – Zak O’SULLIVAN

Van Amersfoort Racing – Franco COLAPINTO, Rafael VILLAGOMEZ, Reece USHIJIMA

Appuntamento ai primi test pre-stagionali 2022, in programma al Sakhir (Bahrain) dal 2 al 4 marzo.

Giulia Scalerandi