Il mercato piloti dell’Italian F4 non si è fermato in questi primi mesi del 2023 e tanti giovani talenti sono pronti al debutto nella serie. La categoria registra ancora una volta uno stato di salute ottimo, considerando che molti stranieri hanno scelto il nostro Paese. Su tutti spiccano gli approdi di Aurelia Nobels, giovanissima promessa di Ferrari Driver Academy, che scenderà in pista con Prema e Matheus Ferreira, driver di Alpine Academy, al via con Van Amersfoort. Non dimentichiamo la presenza del nostro portacolori Guido Luchetti, all’esordio in monoposto con AirFlow Racing.

MATHEUS FERREIRA E AURELIA NOBELS, TALENTI TARGATI ALPINE E FDA

Il brasiliano Matheus Ferreira debutterà in F4 Italia con il team Van Amersfoort. Il sedicenne ha mostrato le proprie doti sui kart, conquistando un campionato nazionale del proprio Paese, prima di approdare nel Vecchio Continente e laurearsi (nel 2021) vice-campione nel Campionato Europeo Karting FIA ed in WSK Super Masters Series, categoria OK Junior. Dapprima il sudamericano è entrato come pilota affiliato dell’Alpine Academy, poi promosso nella scuola della casa francese.

Anche la connazionale Aurelia Nobels sarà al debutto nella serie nostrana, dopo l’esordio nel 2022 in monoposto nella F4 brasiliana ed alcune tappe delle categorie nazionali danese e spagnola. La classe 2005, che ha vinto l’edizione 2022 di FIA Girls on Track – Rising Stars, entra a far parte di Ferrari Driver Academy e sarà anche sostenuta da Iron Dames.

ALLA SCOPERTA DI GUIDO LUCHETTI

Pistoiese, classe 2005, è il primo pilota che è stato annunciato nel nuovo anno: per Guido Luchetti si tratterà della prima esperienza ufficiale in monoposto, a parte qualche allenamento su una Dallara F308 e al simulatore. Seguito dal team manager Roberto Generini, Luchetti correrà con i colori dell’AirFlow Racing Team, scuderia toscana (capitanata da Gianfranco Fantuzzi) anch’essa al debutto nella serie.

Luchetti ha dichiarato: “Sono entusiasta di partecipare al campionato di F4, in cui punto a dare il massimo. Allo stesso tempo, non vedo l’ora di gareggiare sui tracciati iconici previsti nel calendario di un campionato che sarà sicuramente combattuto, ma mi darà modo di apprendere molto.”

US RACING SCEGLIE PRADEL E LIU

Il team US Racing scenderà invece in pista con Gianmarco Pradel e Ruiqi Liu. Il primo, australiano di origini italiane, ha debuttato in monoposto nel 2022, correndo in F4 spagnola. Per quanto riguarda invece il sedicenne cinese Liu, si tratta di un rinnovo. Il pilota orientale infatti ha già corso nella scuderia di Ralf Schumacher lo scorso anno, nel round del Lausitzring in ADAC F4. Entrambi i piloti sono attualmente impegnati nel medesimo team in Formula Winter Series.

Sarà della partita anche Ethan Ischer, alla sua seconda esperienza nell’Italian F4 con il team Jenzer. Lo svizzero lo scorso anno ha disputato sia il nostro campionato che la F4 tedesca, ottenendo i migliori risultati nella serie teutonica con due tredicesimi posti a Spa e raggiungendo solo la Top20 in alcune gare nella serie promossa da ACI Sport e WSK Promotion.

Il via della nuova stagione sarà ad Imola il 22 e 23 aprile: chi sarà l’erede di Andrea Kimi Antonelli?

Giulia Scalerandi

