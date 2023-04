Arvid Linblad vince la quarta e ultima gara del weekend inaugurale della F4 a Imola. L’anglosvedese della Prema, di scuola Red Bull, ha sfilato Lacorte al via, e da lì non ha più mollato la leadership. Con lui sul podio anche Alfio Spina e Ugo Ugochuckwu.

Cronaca della gara

La griglia di gara 4 viene decisa in base ai risultati delle precedenti tre, e vengono ammessi i migliori 36 su 37. Pole position quindi per il capoclassifica Nicola Lacorte, davanti a Lindblad, Badoer, Domingues, Ugochuckwu (che nonostante il botto di questa mattina è riuscito comunque a schierarsi) e Sztuka. Alla partenza Lacorte è lento, e scivola in sesta posizione; sale quindi al comando Lindblad, che nei primi due giri si porta a due secondi di vantaggio su Badoer. Dal terzo giro vi è un inversione di tendenza, con il pilota veneto che inizia a rosicchiare qualche decimo e a rifarsi sotto. Intanto, Sztuka è costretto al ritiro nel corso del secondo giro, mentre Spina, che ha passato Ugochuckwu, difende strenuamente la quarta posizione dalla Prema.

Al settimo giro nelle retrovie Carrasquedo decolla su un cordolo alla Villeneuve, prendendo in pieno Ferreira e coinvolgendo anche la Nobels: la pilota belga riesce a ripartire dopo un escursione in ghiaia, mentre i primi due si ritirano. Entra la Safety Car, e alla ripartenza Badoer attacca al Tamburello, ma Lindblad resiste. La battaglia dura solo un giro e mezzo, prima che la Jenzer di Kim finisca a muro, facendo rientrare di nuovo la vettura di sicurezza. Ma anche durante la neutralizzazione c’è un colpo di scena, con Taponen che tampona chi gli è davanti e si deve ritirare.

Si riparte al giro 13 per l’ultima tornata, e sia Badoer che Domingues provano a passare Lindblad. I due della VAR però si eliminano a vicenda, con Badoer che si gira alla Villeneuve e prende il compagno. Sale quindi secondo Spina, che resiste a Ugochuckwu. Dietro Wharton va sull’erba ed esce dalla zona punti. Finisce quindi con Lindblad davanti a Spina e Ugochuckwu sul podio. A punti anche Lacorte, David, Kluss, Bohra, De Palo, Pradel e Deligny.

Classifica F4 Italian Championship: Lindblad 61, Lacorte 52, Ugochuckwu 40, Spina 38, Badoer 30. Rookie: Lacorte 68, Lindblad 68, David 48, Bohra 31, Al Dhaheri 27.

Il prossimo appuntamento con la F4 italiana sarà tra due settimane, sul circuito di Misano.

Alfredo Cirelli