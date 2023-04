Scatta questo weekend da Imola un’altra edizione dell’Italian F4: una categoria che scoppia di salute e che abbraccia piloti da ogni parte del mondo, come succede dal 2014. A confermare lo stato di questo campionato è ancora una volta la presenza da record delle vetture: attese infatti intorno alle 40 monoposto nel primo appuntamento, ma il numero è destinato a salire fino ad un limite di 48.

Per quanto riguarda il calendario saranno ancora 7 gli appuntamenti, partenza da Imola con finale a Vallelunga a metà ottobre. Come di consueto, le tappe straniere restano 2 anche nel 2023: Spa-Francorchamps rinnova la propria presenza, mentre torna Le Castellet (assente dal 2021) al posto di Spielberg.

I PROTAGONISTI

PREMA – Aurelia NOBELS, James WHARTON, Ugo UGOCHUKWU, Nicola LACORTE, Arvid LINDBLAD, Tuukka TAPONEN, Rashid AL DHAHERI

– Aurelia NOBELS, James WHARTON, Ugo UGOCHUKWU, Nicola LACORTE, Arvid LINDBLAD, Tuukka TAPONEN, Rashid AL DHAHERI VAN AMERSFOORT RACING – Matheus FERREIRA, Jack BEETON, Brando BADOER, Ivan DOMINGUES, Ismail AKHMED

– Matheus FERREIRA, Jack BEETON, Brando BADOER, Ivan DOMINGUES, Ismail AKHMED AIRFLOW RACING – Guido LUCHETTI

– Guido LUCHETTI US RACING – Gianmarco PRADEL, Ruiqi LIU, Zachary DAVID, Akshay BOHRA, Kacper SZTUKA

– Gianmarco PRADEL, Ruiqi LIU, Zachary DAVID, Akshay BOHRA, Kacper SZTUKA JENZER MOTORSPORT – Ethan ISCHER, Hwarang KIM, Ariel ELKIN

– Ethan ISCHER, Hwarang KIM, Ariel ELKIN R-ACE GP – Matteo QUINTARELLI, Raphael NARAC

– Matteo QUINTARELLI, Raphael NARAC AS MOTORSPORT – Manuel QUONDAMCARLO, Finn WIEBELHAUS

– Manuel QUONDAMCARLO, Finn WIEBELHAUS BVM RACING – Alfio SPINA, Jesse CARRASQUEDO Jr, Andrea FRASSINETI

– Alfio SPINA, Jesse CARRASQUEDO Jr, Andrea FRASSINETI AKM MOTORSPORT – Davide LARINI, Tina HAUSMANN, Enzo DELIGNY, Griffin PEEBLES

– Davide LARINI, Tina HAUSMANN, Enzo DELIGNY, Griffin PEEBLES PHM RACING – Victoria BLOKHINA, Valentin KLUSS, James EGOZI, Nadavhud BHIROMBHAKDI

Chi potrebbe giocarsi il titolo fra i concorrenti? E’ una domanda molto difficile a cui rispondere, ma possiamo senza ombra di dubbio includere i ragazzi del team Prema, i quali hanno sempre dominato la scena fin dall’inizio.

Tanti poi i driver appartenenti alle Academy di F1 come nel caso di Ferreira, membro di scuola Alpine, che potrebbe mettersi in luce sia per il proprio talento, ma anche per il team (di ottime speranze) che rappresenterà, ovvero Van Amersfoort. Tra i più attesi anche gli esperti Kacper Sztuka e il nostro Brando Badoer, senza dimenticare il baby fenomeno del karting: il francese figlio d’arte Enzo Deligny.

IL CALENDARIO

Imola 22-23 Aprile 2023

22-23 Aprile 2023 Misano 5-7 Maggio 2023

5-7 Maggio 2023 Spa-Francorchamps 26-28 Maggio 2023

26-28 Maggio 2023 Monza 23-25 Giugno 2023

23-25 Giugno 2023 Le Castellet 21-23 Luglio 2023

21-23 Luglio 2023 Mugello 29 Settembre-1 Ottobre 2023

29 Settembre-1 Ottobre 2023 Vallelunga 13-15 Ottobre 2023

Il programma del weekend d’apertura, comincia venerdì con due sessioni di prove libere (rispettivamente alle ore 9 e alle 12.55) e due di qualifiche (rispettivamente alle 17.30 e alle ore 18). Le gare per il round di Imola saranno 4: sabato avrà luogo gara-1 alle ore 12.55, mentre gara-2 scatterà alle 18.20.

Domenica andrà in scena gara-3 alle 10, mentre l’ultima manche partirà alle ore 18. La caccia al successore di Andrea Kimi Antonelli è già partita.

Giulia Scalerandi

