Bagarre, spettacolo e safety car a ripetizione nella prima gara della Italian F4 2022, vinta da Rafael Camara approfittando delle sfortune occorse ad Andrea Kimi Antonelli. Nella gara-1 di Imola il pilota brasiliano batte quasi al fotofinish Alex Dunne, terza posizione per Nikita Bedrin.

Ad Antonelli pole di gara-1

E’ Andrea Kimi Antonelli a conquistare la prima pole position stagionale, in una prima fila tutta Prema Racing con Rafael Camara a piazzarsi in seconda posizione. I due talenti del team veneto hanno sfruttato al meglio le difficili condizioni del tracciato nel primo turno di prove ufficiali. Sono invece Frederick Lund e Ivan Domingues i poleman rispettivamente di gara-2 e gara-3, bravi nel capire il giusto cross-point tra le gomme wet e quelle slick.

L’Italian F4 2022 si apre con la vittoria di Camara

Non manca lo spettacolo nella prima gara del round 1 di Imola. Andrea Kimi Antonelli prima resiste agli attacchi del compagno di team Camara poi deve arrendersi a un problema tecnico accusato dalla sua monoposto. Ricordiamo che si tratta del battesimo della nuova generazione sempre targata Taatus, rendendo così comprensibile qualche problema di gioventù. Anche un altro italiano, Brando Badoer, è stato costretto al ritiro per un KO tecnico.

L’uscita di Antonelli permette a Camara di prendersi la leadership e gestire il ritorno di Alex Dunne nel finale di corsa. Il pilota brasiliano vince al debutto, confermando quanto di buono fatto vedere nel mini campionato asiatico a inizio anno. Seconda posizione per Dunne davanti a Nikita Bedrin, che completa il podio, davanti alla seconda Prema al traguardo, quella di James Wharton.

Oltre a quella di Antonelli, non ha terminato la corsa nemmeno la Prema di Conrad Laursen, finito in testacoda a metà gara duellando proprio contro uno dei compagni di colori, la vettura di Wharton. Stenshorne Martinus passa sotto la bandiera a scacchi in quinta posizione davanti a Taylor Barnard e Charlie Wurz. Chiudono la zona punti il finnico Marcus Amand, Ivan Domingues (poleman di gara-3) e Maya Weug. Si tratta del primo punto nella serie ottenuto dalla giovanissima pilota parte della Ferrari Drivers Academy.

Oltre ai piloti già citati, non hanno terminato la gara Arias Deukmedjan e Frederik Lund, protagonisti di uno spettacolare (e per fortuna senza conseguenze) incidente alla variante del Tamburello a 5 giri dal termine, oltre a Kacper Sztuka e Oleksandr Partyshev. Domani si concluderà il programma con gara-2 e gara-3.

Top 10 gara-1 Imola

1. Rafael Camara Prema Racing 15 giri 2. Alexander Dunne US Racing +0.338 3. Nikita Bedrin PHM Racing +1.297 4. James Wharton Prema Racing +1.678 5. Stenshorne Martinus Van Amersfoort Racing +3.763 6. Taylor Barnard PHM Racing +4.445 7. Charlie Wurz Prema Racing +5.205 8. Marcus Amand US Racing +5.476 9. Ivan Domingues Iron Lynx +7.040 10. Maya Weug Iron Dames +7.390

Samuele Fassino