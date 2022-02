Con gara-3 di F4 UAE, in quel di Abu Dhabi, Charlie Wurz è diventato il nuovo campione della serie. Il figlio di Alex ha conquistato un meritato titolo con Prema, grazie a 2 successi e altrettanti giri veloci, 3 pole position e 10 podi su 20 manche.

STOP AL TITOLO PILOTI PER GLI ITALIANI

Con questo successo il giovane austriaco figlio d’arte, ha, però, interrotto la striscia di successi nella classifica piloti dei driver nostrani che avevano trionfato per ben 3 anni consecutivi.

Il primo dei 3 è stato Matteo Nannini, che a bordo della vettura del team Xcel Motorsport nel 2019 ha conquistato il successo con 6 pole positions, 7 vittorie e altrettanti giri veloci e 16 podi. Ricordiamo che il primissimo vincitore fu Jonathan Aberdein nell’edizione 2016-17 ed il secondo su Charles Weets nell’annata successiva.

Quindi Francesco Pizzi (quest’anno impegnato in F3), che ereditando il volante proprio da Nannini, ha conquistato il campionato nel 2020 con 3 pole positions, 8 vittorie, 5 giri veloci e 10 podi.

Nel 2021 è stato il turno di Enzo Trulli, che con Cram Motorsport ha conquistato 4 vittorie, 13 podi e 5 giri veloci, agguantando il campionato per un solo punto! Nell’edizione di quest’anno 3 sono stati i nostri rappresentanti: Valerio Ricinella, Brando Badoer e Andrea Kimi Antonelli.

Prestazioni sottotono per i primi due, mentre ha conquistato un buon ottavo posto Antonelli che non ha deluso le aspettative, vincendo 2 gare e conquistando 3 podi ed un ritiro. Il nostro portacolori ha partecipato a sole due tappe sulle 5 totali ed è tanto il rammarico per quello che sarebbe potuto essere visto il talento puro a disposizione del giovane pilota bolognese. Ma adesso è tempo di volgere lo sguardo al campionato italiano!

PREMA APRIPISTA NEL TITOLO COSTRUTTORI

Prema è invece la prima scuderia a portare in alto l’Italia nella classifica costruttori, con 461 punti. Alle spalle il suo team affiliato ovvero Abu Dhabi by Prema poi PHM Racing. Da sottolineare però che Enzo Trulli, ha portato con sé un po’ di Italia anche nel team, poichè ha corso l’anno 2021 con il team Cram Durango, anche se questa scuderia non è stata vincitrice del titolo squadre.

Un successo che va arricchendo un palmares già prestigioso per il team veneto, che quest’anno si lancerà anche nelle ruote coperte con l’approdo nell’ELMS e nel FIA WEC, continuando il proprio percorso anche nelle monoposto.

Ricordiamo che prima di Prema i successi nella classifica costruttori sono stati per il team Motopark e Dragon Motopark F4 nelle annate 2016-17 e 2017-18 e 3 successi di fila per il team Xcel Motorsport nel 2019, 2020 e 2021.

Giulia Scalerandi

