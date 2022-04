Un altro nome altisonante sbarcherà nell’Italian F4: si tratta di Brando Badoer, figlio dell’ex pilota di Formula 1, che approda nel campionato tricolore con i colori del team Van Amersfoort.

Dopo il consueto percorso in karting, cominciato in tenerissima età, Brando ha fatto il proprio esordio in monoposto nel campionato di F4 UAE all’inizio di quest’anno, acquisendo feeling con la nuova vettura di casa Tatuus.

“Lo step dal karting alla F4 è enorme, – ha dichiarato Brando – ma mi sento più che pronto. Ci stiamo concentrando principalmente sulla preparazione di questo campionato. Oltre ai test pre-stagionali, sto trascorrendo molto tempo in Olanda con i miei ingegneri alla sede di Van Amersfoort, dove sto anche lavorando molto al simulatore per prendere confidenza con i circuiti in cui correrò”.

“Van Amersfoort mi ha dato un caloroso benvenuto – ha continuato il 15enne figlio d’arte – ed è impressionante vedere l’impegno che ci mettono per sostenere me e la mia carriera. Non vedo l’ora di correre!”.

GLI ULTIMI ARRIVI IN CAMPIONATO

Badoer però non è il solo che rappresenterà l’italia nella serie tricolore; infatti, tra le ultime adesioni spicca anche il nome di Giovanni Maschio. Quest’ultimo, 15enne veneto, è il primo annuncio del team AS Motorsport e sbarcherà in monoposto dopo 2 anni di karting.

Tra gli stranieri invece ci sarà Emmo Fittipaldi Jr, figlio più giovane di Emerson, che condividerà proprio il box con Badoer nella squadra olandese, insieme al norvegese Martinius Stenshorne.

Il greco Georgis Markogiannis proseguirà con Cram Motorsport, mentre arriverà anche il primo pilota coreano nel nostro campionato: si tratta di Kim Hwarang, che gareggerà con i colori di BVM Racing.

Andrea Kimi Antonelli (portacolori ACI Team Italia) sarà ancora la punta di diamante del team Prema, insieme a Conrad Laursen, che sarà al via per un’altra stagione e Charlie Wurz, campione 2022 di F4 UAE. Frederick Lund e Marcos Flack difenderanno invece i colori del team R-ace GP.

L’ucraino Oleksandr Partyshev e lo svizzero Ethan Ischer scenderanno in pista con i colori del team Jenzer, mentre US Racing punterà su Marcus Amand, Nikhil Bohra, Pedro Perino e Kacper Sztuka.

4 vetture anche per Iron Lynx, ma non per tutta la stagione: Maya Weug rinnova la propria partecipazione nella F4 nostrana. Con lei, l’esordiente Ivan Domingues. Discorso diverso invece per Laura Camps e Nicola Lacorte: la vincitrice dell’ultima edizione di FIA Girls on Track – Rising Stars non sarà al via nella stagione, ma soltanto nei test, mentre il figlio di Roberto (pilota Cetilar Racing in IMSA) sarà al via negli ultimi round.

Il via della stagione 2022 dal 5 all’8 maggio dal tracciato di Imola!

Giulia Scalerandi