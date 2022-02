L’Italian F4 Championship si prepara alla stagione 2022 promettendo grande spettacolo, dopo l’annuncio di un ampio numero di team e monoposto partecipanti. Saranno ben quindici le squadre che prenderanno parte al prossimo campionato, con quasi cinquanta vetture ai ranghi di partenza.

Si scalda la stagione 2022: le squadre al via della nuova generazione della Italian F4

Rispetto alla stagione 2021 passano da dodici a quindici i team iscritti. Oltre alle confermate superpotenze Prema Racing e Van Amersfoort Racing (squadra campione in carica) si aggiungono al parco partenti Cars Racing, Maffi Racing, Monlau Motorsport e PHM Racing. L’unica defezione rispetto allo scorso campionato è rappresentata dal team DR Formula, che ha recentemente annunciato l’uscita anche dalla Formula Regional by Alpine.

LA LISTA COMPLETA DEI 15 TEAM ISCRITTI

AKM Motorsport

AS Motorsport

BVM Racing

BWR Motorsport

Cars Racing

Cram Motorsport

Iron Lynx

Jenzer Motorsport

Maffi Racing

Monlau Motorsport

PHM Racing

Prema Racing

R-ACE GP

US Racing

Van Amersfoort Racing

Il 2022 segnerà l’introduzione delle nuove Tatuus F4 T-021 dando così il via alla seconda generazione di auto pronte a caratterizzare la categoria fino al 2028. Il campionato vedrà sette tappe in totale, con la novità rappresentata dall’ingresso in calendario dell’iconico circuito di Spa-Francorchamps. Si parte il 6-8 maggio sul tracciato di Imola.

Samuele Fassino

Leggi anche: ITALIAN F4 | NUOVA MONOPOSTO E TAPPA A SPA TRA LE NOVITÀ 2022