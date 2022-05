Nella puntata 383 di “Circus!” abbiamo avuto tra i nostri ospiti Alfio Andrea Spina, pilota in F4 Italian Championship con BWR Motorsports. Scoprite cosa ci ha raccontato il giovane talento siciliano nella nostra intervista esclusiva.

Ciao Alfio Spina, benvenuto e grazie per aver accettato la nostra intervista. Quali sono le tue sensazioni a pochi giorni dal weekend di Imola?

“Non vedo l’ora di andare a Imola perchè è un circuito importante. E’ tanto che aspetto questo momento, è una pista che mi piace molto”.

Quali obiettivi ti poni per questo weekend?

“Il primo obiettivo è fare del mio meglio. L’importante però è impegnarsi al massimo e non avere rimpianti in questo senso”.

Arrivi in F4 dopo aver ottenuto grandi risultati nei kart. Quale è stata la tua più grande soddisfazione?

“Nei kart ho avuto molte soddisfazioni, ma la più grande è stata in Ok Junior quando ho vinto in WSK Euro Series e il campionato italiano nella stessa giornata”.

Hai avuto modo di studiare la pista di Imola, magari guardando la F1? E chi è il tuo riferimento come pilota?

“Sono tifoso di Hamilton, anche se sono rimasto male da come è andata la sua ultima gara. Sono sicuro però che riuscirà a riprendersi. Per quanto riguarda Imola la conosco bene, oltre ad essere una pista molto importante l’ho studiata anche al simulatore”.

Come è nato il tuo rapporto con il team BWR Motorsports di Erich Baumgärtner, storico ingegnere di Nico Rosberg? Hai avuto modo di conoscere Nico?

“La prima volta che ho corso con loro è stato in un test di due giorni qui in Italia. Mi sono trovato subito molto bene e abbiamo raggiunto un accordo per questa stagione. Purtroppo non ho avuto modo di conoscere Rosberg ancora”.

Nella prima gara di Spa hai centrato la top ten in gara-2 e gara-3 salendo anche sul podio dei Rookie. Sei soddisfatto di questo esordio nelle monoposto?

“Per essere la prima gara sono soddisfatto. Ovviamente volevo di più, perché se non si vince non si può essere felici. Ma come prima gara sono contento”.

Come è stato il passaggio dal kart alla Formula 4?

“La più grande differenza è la posizione di guida completamente diversa, nei kart hai una visuale molto più esposta. Un’altra differenza è sicuramente la velocità e la potenza della macchina. Facendo esperienza ho imparato anche a gestire la frenata, molto piu importante in F4 rispetto ai kart”.

Di seguito l’intervista completa ad Alfio Spina:

Julian D’Agata