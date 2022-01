Il giovanissimo pilota catanese Alfio Andrea Spina farà il suo debutto nel prossimo campionato della Italian F4 tra le fila del neonato team BWR Motorsports, scuderia fondata dall’ex ingegnere Formula 3 di Nico Rosberg, Erich Baumgartner. Il talento italiano entrerà così nella categoria sotto l’ala protettiva del campione del mondo 2016 di Formula 1, vista la stretta connessione tra l’Academy gestita dall’ex Mercedes e il team tedesco.

BWR Motorsports annuncia Alfio Spina come primo pilota della prossima campagna nella Italian F4

Alfio Spina si appresta a iniziare la sua carriera su monoposto dopo brillanti prestazioni nel karting. Si tratta del secondo talento cristallino italiano ad esordire nella serie nel giro di pochi mesi, dopo Andrea Kimi Antonelli. Sarà quindi atteso al debutto un binomio del tutto inedito, con la scuderia tedesca BWR Motorsports che farà il suo ingresso nel campionato italiano dopo aver completato alcuni round della Formula 4 ADAC 2021.

“Innanzitutto sono felice di annunciare che Alfio sarà con noi nel 2022”, dichiara il team principal della scuderia Baumgartner. “Dopo un intenso anno di apprendimento abbiamo raccolto molto presto le nostre risorse per preparare la prossima stagione. Alfio sarà una parte integrante di questo processo. Siamo certi di poter essere maggiormente preparati per la prossima stagione. Competeremo per la prima volta nel campionato italiano e questo rappresenterà una grande sfida per il team. Siamo tutti entusiasti per questo.”

“E’ emozionante per me unirmi al team BWR per la mia prima stagione in Formula 4”, dichiara raggiante il pilota siciliano. “Sono stato impressionato dalla dedizione e dalla professionalità all’interno del team. Non vedo l’ora di iniziare!”

L’annuncio di Spina avviene poche settimane dopo i test invernali svoltisi a Vallelunga, ai quali il giovane pilota aveva partecipato proprio con il team BWR Motorsports mettendosi in luce, segnando il quinto miglior riferimento assoluto.

Samuele Fassino

