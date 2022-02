Novità nel roster di team che comporrà la prossima griglia di partenza della Formula Regional 2022. Lascia la categoria la squadra portoghese DR Formula a favore di un team tutto italiano, Race Performance Motorsport, che sarà guidato dalle figure di Keith Donegan, giovane ex pilota classe ’97 ed Enrico Carraro, in veste di team manager.

Il team RMP si inserisce nell’ampio schieramento Formula Regional, formato da ben 12 squadre e oltre 30 monoposto. “Quest’anno ricoprirò un doppio ruolo, team manager e direttore sportivo, mentre Niki (Donegan ndr.) sarà il direttore tecnico”, dichiara Carraro. “Stiamo lavorando per schierare tre monoposto con le quali puntiamo a raggiungere risultati importanti fin dall’inizio”.

Race Performance Motorsport joins #FormulaRegionalEUbyAlpine as one of 12 teams confirmed for the upcoming season 🙌

