Romain Grosjean, reduce dall’esperienza in F1 con la Haas, nel 2021 sarà al via della stagione IndyCar con il team Dale Coyne Racing. A confermarlo è stato lo stesso pilota transalpino, tramite una conferenza stampa sul suo canale Twitch in cui sono stati rivelati i particolari che hanno portato alla conclusione della trattativa

L’ENTUSIASMO DI ROMAIN

“Sono molto entusiasta di correre negli Stati Uniti nella NTT INDYCAR SERIES. Avevo diverse opzioni davanti a me per la prossima stagione e la scelta di andare in IndyCar, rispetto alla Formula E, è stata sicuramente la mia preferita. Prima di Imola abbiamo avuto i primi contatti , poi però c’è stato l’incidente in Bahrain”.

“Dopo quanto avvenuto ho comunicato al team Dale Coyne di non voler correre sugli ovali, di sicuro non sui super speedway, è un segno di rispetto che devo a mia moglie e ai miei figli”.

IL FOCUS SUL 2021

“Non mi aspetto di vincere, devo imparare tantissimi aspetti, dalle partenza lanciate e non da fermo, tutte le piste, le strategie, però ho passato l’inverno su Youtube a prepararmi con i video e non vedo l’ora di iniziare con i test tra due settimane”.

“La mia mano sinistra sta ancora guarendo, ma siamo quasi pronti per tornare in macchina e per iniziare questo prossimo capitolo della mia carriera“.

LA SODDISFAZIONE DI DALE COYNE

Ovviamente soddisfatto il proprietario dell’omonimo team Dale Coyne che rivela come le trattative con Grosjean fossero iniziate da diverso tempo: “Parliamo con Romain da un po ‘di tempo, anche prima del suo incidente in Bahrain”.

“Ha mostrato interesse per la NTT INDYCAR SERIES negli ultimi mesi e siamo molto felici che abbia scelto di proseguire la sua carriera con noi e siamo entusiasti di accogliere un pilota con il suo pedigree in America, nella serie e nel nostro team“.

F1 PARENTESI CHIUSA?

Formula 1 capitolo chiuso per Grosjean? Ni, a sentire le parole dell’ex Haas: “Lo considero chiuso, ma mai dire mai. Può succedere di tutto, la pandemia potrebbe causare delle assenze improvvise e io di sicuro ho l’esperienza per adattarmi in fretta a qualsiasi situazione. Di sicuro volevo cercare nuovi stimoli dopo una stagione in cui era quasi impossibile accedere alla Q2″.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

La prossima tappa della nuova avventura del transalpino sono i test del 22 febbraio al Barber Motorsports Park a cui prenderà parte anche il suo compagno di team Ed Jones, che nel 2021 sarà al via della stagione grazie al recente ingresso di Vasser Sullivan in partnership proprio con il team Dale Coyne Racing.

