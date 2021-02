E’ di Pato O’Ward il crono più veloce al termine della giornata di test che 14 piloti della NTT IndyCar Series hanno svolto sul circuito di Sebring. Il pilota messicano, autore di ben 134 passaggi, con il tempo di 0:51.970 ha abbassato di oltre mezzo secondo il riferimento ottenuto da Alexander Rossi nella sessione delle scorse settimane, stabilendo di fatto il record per quanto riguarda la versione corta del tracciato della Florida.

DEBUTTO PER ROSENQVIST

Dietro al pilota del team Arrow McLaren SP, il podio virtuale è stato completato proprio dall’ex Formula 1, fresco vincitore della 24h di Daytona, e da Josef Newgarden distanziati di pochi decimi dal leader. La top 6 si chiusa con Colton Herta (4°), Oliver Askew (5°), con quest’ultimo in sostituzione di James Hinchcliffe, e Felix Rosenqvist, al debutto con i nuovi colori.

POWER STAKANOVISTA DI GIORNATA

Scorrendo la classifica troviamo Takuma Sato (7°), Conor Daly (8°), Graham Rahal (9°) e Rinus Veekay completare un top 10 che vede i piloti distanziati tra loro di mezzo secondo.

Solo 11° Will Power, in pista con una rinnovata livrea, autore di ben 145 tornate ma con un distacco di oltre tre decimi dalle prime posizioni, seguito da Simon Pagenaud (12°), Ryan Hunter-Reay (13°) e Scott McLaughlin, al suo primo vero test da pilota full time.

Pato O’Ward, No. 5 AMSP Chevy (51.79s)

Alexander Rossi, No. 27 Andretti Honda (51.93s)

Josef Newgarden, No. 2 Penske Chevy (52.06s)

Colton Herta, No. 26 Andretti Honda (52.06s)

Oliver Askew, No. 29 Andretti Honda (52.24s)

Felix Rosenqvist, No. 7 AMSP Chevy (52.26s)

Takuma Sato, No. 30 RLL Honda (52.30s)

Conor Daly, No. 20 ECR Chevy (52.31s)

Graham Rahal, No. 15 RLL Honda (52.36s)

Rinus VeeKay, No. 21 ECR Chevy (52.36s)

Will Power, No. 12 Penske Chevy (52.36s)

Simon Pagenaud, No. 22 Penske Chevy (52.38s)

Ryan Hunter-Reay, No. 28 Honda (52.46s)

Scott McLaughlin, No. 3 Penske Chevy (52.47s)

NUOVE LIVREE PER IL 2021

Oltre che per le ovvie ragioni tecniche, i test di Sebring hanno rappresentato l’occasione per diversi team di sfoggiare le nuove livree con cui affronteranno la prossima stagione. Detto di Power che, che abbandonato il tradizionale argento, si presenterà ai nastri di partenza con una vettura totalmente nera con colorazioni rosse sugli alettoni.

Cambio di colore anche per l’altra vettura del team Penske, quella di Mclaughlin, in pista con una colorazione bianco azzurra, per via dello sponsor PPG, con un motivo multicolore sulle fiancate.

Vincenzo Buonpane