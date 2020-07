In Iowa, con il 250S, terminerà la rapida successione di gare con cui è partita la stagione 2020 della NTT IndyCar Series. Anche nello stato del Midwest statunitense assisteremo ad un double header che potrà dire davvero molto in ottica campionato, con Scott Dixon saldamente in testa seguito da Colton Herta e Pato O’Ward.

PROTAGONISTA SFORTUNATO

Quest’ultimo è stato il grande protagonista dell’ultimo appuntamento a Road America, quando partito dalla pole position e per tre quarti di gara saldamente in testa, è stato beffato nel finale da Felix Rosenqvist che si è imposto in IndyCar per la prima volta in carriera.

DIXON SALDAMENTE IN TESTA

Nonostante una seconda gara non all’altezza delle altre, il neozelandese guida la classifica generale con 173 punti davanti alla coppia di ragazzini terribili composta da Colton Herta e Pato O’Ward, con gli altri big della categoria, come Newgarden e Power decisamente più in difficoltà, e con Rossi addirittura fermo a 66 punti.

FORMAT RIVISTO

Causa Covid-19, il programma originario è stato rivisto con due gare da 250 giri invece della tradizionale distanza di 300, con la griglia di partenza che sarà determinata dall’unica qualifica, di due giri lanciati, che verrà disputata: il primo varrà per la gara di sabato ed il secondo per quella della domenica.

LE STATISTICHE ALLO IOWA SPEEDWAY

Dando uno sguardo alle statistiche troviamo solo due piloti tra quelli in attività ad aver vinto a Newton: Ryan Hunter-Reay e Josef Newgarden. Il primo ha trionfato tre volte (2012, 2014, 2015), mentre Newgarden ha vinto nel 2016 e l’anno scorso.

Tra i team Andretti Autosport ha vinto sette delle precedenti gare allo Iowa Speedway, di cui sei delle ultime 10 (Dario Franchitti 2007, Tony Kanaan 2010, Marco Andretti 2011, Ryan Hunter-Reay 2012, 2014, 2015 e James Hinchcliffe 2013). Chip Ganassi Racing ha ottenuto due vittorie (Dan Wheldon 2008 e Franchitti 2009), così come il Team Penske (Helio Castroneves 2017 e Josef Newgarden 2019). Ed Carpenter Racing, che ha vinto l’evento nel 2016 con Newgarden, e Arrow Schmidt Peterson Motorsports, che ha vinto nel 2018 con Hinchcliffe, hanno vinto entrambi allo Iowa una volta.

IL PROGRAMMA

Weekend, come detto, molto concentrato tra venerdì e sabato. Si parte domani, con la sessione di prove libere e la qualifica, con la gara 1 prevista alle 03:10 italiane. Sabato sessione di libere e start di gara 2 alle 02:40 italiane. Tutte le gare saranno trasmesse in diretta televisiva da DAZN.

Vincenzo Buonpane