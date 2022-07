Dopo la vittoria di Scott McLaughlin in Mid-Ohio, la NTT IndyCar Series ritorna a Toronto per il decimo appuntamento stagionale e con le voci di mercato che hanno animato le ultime settimane, non ultima quella che ha visto coinvolto lo spagnolo Alex Palou al centro di un intrigo tra il Chip Ganassi e l’Arrow McLaren SP.

Come già spiegato nelle scorse giornate, lo spagnolo è stato oggetto di un vero e proprio caso di mercato destinato a lasciare strascichi e trascinarsi nel tempo.

SI TORNA IN PISTA A TORONTO

Ritornando alla strettissima attualità, l’IndyCar è attesa dal decimo appuntamento della stagione sul tracciato di Toronto, che si snoda intorno alle strade di Exhibition Place. Quella in Ontario è la seconda gara più lunga del calendario IndyCar (solo Long Beach vanta una corsa più lunga) è stata sempre presente nel calendario dal 1986, salvo un anno sabbatico nel 2009 e gli anni colpiti dal coronavirus del 2020 e 2021.

IL CIRCUITO

Il tracciato presenta 11 curve, un andamento misto veloce con due lunghi rettilinei e una parte più guidata. In fondo al rettilineo più lungo (Lakeshore Boulevard) si raggiungono facilmente i 305 km/h – 190 mph.

LE STATISTICHE

L’Honda Indy Toronto sarà la 36a gara della serie IndyCar sulla strade di Toronto. Simon Pagenaud ha vinto l’ultima volta che si è tenuta la gara, nel 2019. Scott Dixon e Will Power sono i piloti in attività con più vittorie con tre affermazioni ciascuno (Power ha vinto nel 2007, 2010 e 2016 e Dixon ha vinto entrambe le gare nel 2013 e la gara 2018), mentre Michael Andretti ha il maggior numero di vittorie in pista con sette. Per quanto riguarda le pole position sono Will Power, Scott Dixon e Simon Pagenaud i primatisti con due partenze al palo ciascuno, seguiti da Helio Castroneves (2000) e Josef Newgarden (2018).

Tra i team è il Chip Ganassi Racing a dominare nella classifica dei più vittoriosi con sette successi: Michael Andretti (1994), Alex Zanardi (1998), Dario Franchitti (2009 e 2011) e Scott Dixon (2013, entrambe le gare e 2018). A seguire il team Penske con cinque: Paul Tracy (1993), Will Power (2010 e 2016), Josef Newgarden (2017) e Simon Pagenaud (2019), con il team di Roger che primeggia nella classifica delle pole position con ben 10 partenze al palo.

LA SITUAZIONE IN CAMPIONATO

Dopo l’ultimo appuntamento stagionale, in Mid-Ohio, la classifica vede sempre in testa Marcus Ericsson con 321 punti, seguito da Will Power che, con il 3° posto nell’Honda Indy 200, ha ridotto a 20 punti il suo svantaggio dallo svedese. Dietro di loro da non sottovalutare nemmeno Josef Newgarden con 287 punti e Alex Palou con 286, mentre sono più staccati Pato O’Ward (reduce dal ritiro di Lexington) e Scott Dixon, rispettivamente con 256 e 254 punti.

ASSENTE LA CALDERON

Nell’appuntamento di Toronto mancherà Tatiana Calderon a causa dei mancati pagamenti del suo sponsor principale, Rokit, così come spiegato dal proprietario del team Larry Foyt: “Stiamo cercando di risolvere una situazione difficile perché so che Rokit vuole continuare il programma, ma alcuni problemi potrebbero impedirlo. Per Tatiana si dovrebbe provare a trovare un altro finanziamento, che è difficile in questa fase della stagione, mentre la è garantita la presenza fino al termine della stagione di Kyle Kirkwood perché il suo finanziamento non dipende solo da questa fonte.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND

Le attività in pista inizieranno nella giornata di domani con la prima sessione di libere alle ore 20:30 italiane. Programma che prosegue nella giornata di sabato con la seconda sessione di libere, alle ore 16, che precederà le qualifiche schedulate per le 20 italiane. Giornata di domenica che si aprirà con il warmup alle 16:55 nostrane e terminerà con la gara con la green flag che sventolerà alle 21:30.

VENERDI’ 15 LUGLIO

Prove libere 1 20:30

SABATO 16 LUGLIO

Prove libere 2 16:00 (diretta Sky Sport F1)

Qualifiche 20:00 (diretta Sky Sport F1)

DOMENICA 17 LUGLIO

Warmup 16:55

Gara 21:30 (diretta Sky Sport F1)

Vincenzo Buonpane