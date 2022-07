Ieri, nella serata italiana, il team Ganassi aveva rilasciato una nota stampa nella quale annunciava l’esercizio dell’opzione su Alex Palou per il Campionato IndyCar 2023: “I risultati in pista ottenuti da Alex parlano da soli” dichiarava Chip Ganassi nel comunicato, nel quale trovavano spazio anche le parole dello spagnolo, che si dichiarava contento di continuare a lavorare nella struttura della scuderia americana. Nel giro di qualche ora, però, le dichiarazioni di Palou via social media ribaltano completamente lo scenario, che ora vede lo spagnolo fuori dal team Ganassi e dentro in McLaren.

Il post

Il pilota spagnolo ha dichiarato via social media che l’annuncio di Ganassi non era accurato e che non aveva rilasciato la dichiarazione attribuitagli. Nel post dello spagnolo si legge: “Ho appreso dai media che questo pomeriggio, senza la mia approvazione, Chip Ganassi Racing ha emesso un comunicato stampa in cui annunciava che avrei guidato con loro nel 2023. In modo più sorprendente è stato leggere che il comunicato di CGR includesse una (mia) dichiarazione, che non proveniva da me. (…) Come ho recentemente informato CGR, per motivi personali, non intendo continuare con il team dopo il 2022. A parte gli eventi di questa sera, ho grande rispetto per il team CGR e non vedo l’ora di finire bene questa stagione insieme.”

Ricordiamo che Palou attualmente occupa il quarto posto nella classifica del campionato IndyCar, dove comanda, ad una distanza colmabile, il compagno di squadra Marcus Ericsson. In seguito alla dichiarazione dello spagnolo la McLaren ha annunciato che il campione in carica della IndyCar entrerà nel team nel 2023 e parteciperà ad un programma di test in Formula 1 simile a quello di Colton Herta e Pato O’Ward.

Le parole della McLaren

In un comunicato di Zak Brown, CEO di McLaren Racing, leggiamo: “Abbiamo sempre detto che vogliamo i migliori talenti alla McLaren ed è emozionante poter includere Alex in quella lista. Non vedo l’ora di vederlo mettersi al volante di un’auto di Formula 1, come parte del nostro programma Testing of Previous Cars insieme a Pato O’Ward e Colton Herta.”

Sebbene la McLaren non abbia ancora confermato la line-up per la prossima stagione, con tutta probabilità Alex Palou correrà insieme a Pato O’Ward e al nuovo arrivato Alexander Rossi. Felix Rosenqvist, attualmente sotto contratto con la squadra in IndyCar, ha recentemente esteso il rapporto con il gruppo e dovrebbe tornare in Formula E, come parte del nuovo ingresso della McLaren nella Serie.

Per il momento non abbiamo comunicazioni formali per quanto riguarda la scuderia McLaren in IndyCar nel 2023. “La nostra formazione completa di piloti in tutte le serie di corse sarà confermata a tempo debito”, ha affermato la McLaren.

Luca Colombo

