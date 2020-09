Dopo la 500 Miglia e la gara di Gateway la NTT IndyCar Series torna in pista per il double header di MId-Ohio, inserito all’ultimo momento nel calendario dopo la sua cancellazione dalla data prevista di agosto.

Il quint’ultimo appuntamento stagionale può essere una delle ultime chiamate per i contendenti alla prima posizione nella classifica del campionato saldamente nelle mani di Scott Dixon. Il pilota del team Ganassi, infatti, guida dall’alto dei suoi 416 punti e con il primo degli inseguitori, Josef Newgarden, che segue distanziato di 90 punti. Se non è avere 3/4 di titolo in tasca, poco ci manca.

MID-OHIO TERRA DI CONQUISTA PER DIXON

Ma l’impresa per Newgarden e soci non sarà per nulla delle più agevoli, visto che il neozelandese ha trionfato per ben sei volte a Lexington, con il team Ganassi che si è imposto per ben 11 volte. Altri piloti che hanno vinto almeno una volta sono Newgarden, Alexander Rossi e Simon Pagenaud con una vittoria a testa.

CHI CONTRASTERA’ IL #9 DI GANASSI?

Difficile, se non impossibile, trovare un vero antagonista per Dixon che, eccetto 500 Miglia e Iowa, ha trionfato in tutte le gare del calendario. Classifica alla mano potrebbe essere Negarden che, però, in questa stagione sembra essere meno in palle rispetto alle precedenti pur rimanendo un serio accreditato per la vittoria finale. Non del tutto fuori dai giochi nemmeno Pato O’Ward e Takuma Sato. Il messicano arriva a questo fine settimana forte di ottime prestazioni che gli hanno premesso di sfiorare la vittoria, sfuggita più per errori della sua crew che per demeriti suoi. Discorso diverso per il giapponese che, tolto l’acuto meraviglioso di Indy, solo nel finale ha dimostrato quella continuità necessaria per competere per il titolo.

IL PROGRAMMA

Come detto, quello di Mid-Ohio sarà il quarto double header della stagione con le attività in pista che cominceranno nella giornata di sabato con una sessione di libere, seguite dalle qualifiche e dalla gara. Questo il programma completo con entrambe le gare che saranno trasmesse in Italia da DAZN:

Sabato 12 settembre

16.45-18.00 Prove libere 1

20.00-21.00 Qualifiche

22.45 Gara 1

Domenica 13 settembre

16.15-16.45 Qualifiche 2

19.00 Gara 2

Vincenzo Buonpane