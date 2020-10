La stagione 2020 della NTT IndyCar Series sta volgendo al termine. Nel fine settimana è infatti previsto il penultimo appuntamento della stagione con il double header sullo stradale di Indy che, dopo il 4 luglio, torna ad ospitare un evento in calendario in questo insolito 2020.

In quel occasione a trionfare è stato Scott Dixon che, nel suo fulminante inizio di stagione conquistò il secondo dei suoi attuali tre successi stagionali. Forte del vantaggio accumulato in classifica, il neozelandese di presenterà ai nastri di partenza come favorito d’obbligo.

TITOLO ASSEGNATO CON UNA GARA D’ANTICIPO?

Nonostante nella gara conclusiva di St. Petersburg vi sia l’assegnazione del doppio punteggio, l’unico che potrebbe realisticamente ostacolare Dixon nella rincorsa al suo sesto titolo IndyCar è Josef Newgarden, distante 72 punti dal leader del campionato. Eppure già nel corso del weekend il neozelandese potrebbe chiudere i giochi, a meno di clamorosi rovesci al momento difficilmente pronosticabili.

NOVITA’ NELLA ENTRY LIST

Poche ma significative le novità nella lista dei partenti. Partiamo da due “ritorni” con Helio Castroneves che sostituirà Oliver Askew in seno al team Arrow McLaren SP, e James Hinchcliffe che sostituirà Zach veach, non confermato dal team Andretti per la stagione 2021.

Un altro ritorno sarà segnato da Sebastian Bourdais, che dopo aver trovato l’accordo per il 2021, guiderà per il team Foyt anche nel finale di stagione portando a tre il numero di vetture.

Presente anche Sage Karam che dopo aver preso parte alla gara sullo stradale di Indy del 4 luglio e alla 500 Miglia, sarà nuovamente al volante della vettura del team Dreyer&Reinbold Racing.

IL PROGRAMMA

Contrariamente al solito, le attività in pista cominceranno nella giornata di giovedì con la una sessione di prove libere e la qualifica di gara 1, che scatterà alle 21:50 di venerdì. Nella giornata di sabato le qualifiche alle 16 ora italiana e la gara alle 20:30. Entrambe le gare avranno la copertura televisiva a cura di DAZN.

Vincenzo Buonpane