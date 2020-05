Deplorevole quanto accaduto nel corso della gara virtuale che la IndyCar iRacing ha tenuto nella serata di ieri sul circuito di Indianapolis. L’episodio ha visto coinvolti Lando Norris, pilota McLaren e già vincitore una settimana fa ad Austin, e Simon Pagenaud, vincitore dell’IndyCar Series nel 2016 e della 500 Miglia dello scorso anno, con quest’ultimo che ha deliberatamente danneggiato l’inglese facendogli perdere la gara.

Un brutto e sgradevole episodio aggravato dal fatto che lo stesso Pagenaud lo aveva concordato con il suo ingegnere in un eloquente team radio durante il suo pitstop: “Possiamo far ritirare Lando, facciamolo!”.

IL LANDO FURIOSO

Non si è fatta attendere la risposta di Lando Norris che su Twitch non le ha mandate certo a dire al collega d’oltreoceano: “Non avete idea di quanto tempo ho impiegato nel cercare semplicemente di perfezionare il movimento del volante verso sinistra per effettuare le curve dell’ovale. Direi che ho passato complessivamente almeno 24 ore ad allenarmi per quest’evento. Per cosa? Per essere messo fuori gara da un pilota invidioso di fronte al fatto che un pilota non della IndyCar si presenti a questi eventi e vinca. Che perdente”.

“A guy gets a bit salty that a non-IndyCar driver is about to win an Indy race.” Lando Norris was not happy on Twitch with Simon Pagenaud after he was taken out by Pagenaud while Norris was leading near the end of Saturday’s #INDYCARChallenge. pic.twitter.com/10Ve4aJl6m — IndyCar on NBC (@IndyCaronNBC) May 3, 2020

PAGENAUD E FERRUCCI SOTTO ACCUSA

Che le gare virtuali non siano stati prese come un divertimento fine a se stesso è rappresentato da un altro episodio che ha visto coinvolto Santino Ferrucci. L’ex pilota F2 ha, a sua volta, messo fuori gioco Oliver Askew vanificando quindi il gesto di Pagenaud che, nel dopo gara, ha avuto un chiarimento con Norris ammettendo di aver compiuto il gesto per favorire il collega come dichiarato dallo stesso pilota inglese: “Si è scusato dopo la gara. Mi ha spiegato che voleva solamente rallentarmi per far vincere Askew, non voleva che vincessi”.

Episodi che, a quanto pare, saranno messi al vaglio dai vertici della IndyCar Series che nei prossimi giorni potrebbero anche decidere di sanzionare i comportamenti scorretti di Pagenaud e Ferrucci.

Vincenzo Buonpane