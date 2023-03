E’ Marcus Ericsson ad aggiudicarsi il round d’apertura della NTT IndyCar Series a St. Petersburg. Lo svedese del team Ganassi ha avuto la meglio a quattro giri dalla fine su Pato O’Ward in una vera e propria gara ad eliminazione, che ha visto via via perdere protagonisti del calibro di Colton Herta e Romain Grosjean.

CAOS AL VIA

Parte immediatamente con una caution, poi diventata bandiera rossa, la gara di St. Petersburg. Una carambola, innescata dall’improvviso rallentamento di Felix Rosenqvist spinto a muro da Scott Dixon, coinvolge Santino Ferrucci ed Helio Castroneves e successivamente Simon Pagenaud, Ray Robb, Devlin De Francesco e Benjamin Pedersen, con quest’ultimo che colpisce in pieno la vettura dell’italo canadese facendolo decollare fortunamente senza conseguenze.

SECONDA CAUTION

Dopo circa mezz’ora di sospensione la gara riparte con Grosjean davanti a Herta, con il francese che imprime un deciso ritmo alla gara cercando di prendere il largo. Al giro 42 la gara viene nuovamente neutralizzata e per un altra impressionante carambola innescata da Veekay che va lungo in frenata e impatta contro le barriere di protezione. Dietro lui Harvey non può fare nulla per evitarlo, così come Kirkwood che tampona la vettura di quest’ultimo decollando e finendo la sua corsa sull’asfalto. Anche in questo caso, fortunatamente, nessun danno fisico per i piloti coinvolti.

FUORI GROSJEAN E HERTA

Alla ripartenza della gara un’arrembamte Scott Dixon, con gomme fresche, cerca l’attacco nei confronti di Marcus Ericsson, imitato da Power che, però, portato fuori traiettoria dal neozelandese finisce per spingere contro le barriere Colton Herta che lo aveva affiancato. Dopo la nuova green flag, la lotta per la prima posizione ha visto battagliare Grosjean e McLaughlin, entrambi fuori al giro 72, con O’Ward a prendere il comando della gara seguito da Dixon, Palou, Newgarden, Rossi, Ilott, Rahal, Lundgaard, Canapino, Power e Malukas.

FINALE THRILLING

L’esito piuttosto consolidato della gara cambia, però, a quattro giri dalla fine quando il messicano della McLaren, che sembrava piuttosto in controllo, accusa dei problemi al cambio lasciando il via lbera a Marcus Ericsson che va a trionfare per la terza volta in carriera in IndyCar. Chiude in seconda posizione Pato O’Ward davanti al redivivo Scott Dixon, con Alexander Rossi (4°), Callum Ilott (5°), Graham Rahal (6°), Will Power (7°), Alex Palou (8°), Christian Lundgaard (9°) e David Malukas a chiudere la top 10.

PRIMO OVALE DELLA STAGIONE

L’appuntamento con il secondo appuntamento stagionale, il PPG 375, tra poco meno di un mese sull’ovale del Texas Motor Speedway.

Vincenzo Buonpane