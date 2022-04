Sarà Colton Herta a scattare davanti a tutti nel GP di Long Beach. Il pilota del team Andretti ha preceduto nella Fast Six il vincitore del round in Texas Josef Newgarden e il Campione in carica Alex Palou. Eliminato a sorpresa nel Q2 il leader del campionato Scott McLaughlin che partirà dalla 9a casella in griglia.

Q1 Gruppo 1

Nessuna particolare sorpresa nel primo gruppo di qualificazione con Colton Herta che chiude al comando davanti ad Alexander Rossi e Felix Rosenqvist, con anche Scott McLaughlin, Kyle Kirkwood e Marcus Ericsson a passare al Q2, con lo svedese che negli ultimi istanti della sessione estromette dai sei Graham Rahal.

Q1 Gruppo 2

Le sorprese nel secondo gruppo, invece, ci sono eccome visto che ad essere esclusi sono il sei volte Campione IndyCar Scott Dixon ed Helio Castroneves, non propriamente due rookie insomma. Ad accedere alla Fast 12 sono nell’ordine Romain Grosjean, Simon Pagenaud, Will Power, Josef Newgarden, Alex Palou e Pato O’Ward.

Q2

E’ sempre Colton Herta a primeggiare anche in questa fase con il figlio d’arte che in maniera piuttosto agevole conquista la migliore prestazione, precedendo un Alexander Rossi piuttosto in palla sul tracciato di Long Beach, e Felix Rosenqvist. Accedono alla Fast Six anche Alex Palou, Josef Newgarden e Romain Grosjean, mentre sono eliminati Will Power, Scott McLaughlin e Simon Pagenaud che si era ben comportato nelle libere e nella prima fase delle qualifiche.

FAST SIX

E’ di Colton Herta la migliore prestazione della Fast Six che, oltre a far conquistare la pole position, permette al pilota del team Andretti di siglare il record del tracciato. Di fianco a lui scatterà Josef Newgarden che ha beneficiato di un errore in curva 5 di Romain Grosjean, con conseguente bandiera rossa e perdita del miglior crono del francese. Terza posizione per Alex Palou davanti a Felix Rosenqvist e Alexander Rossi, con l’ex Formula 1 che non è riuscito a migliorare il suo tempo nell’ultimo tentativo.

L’appuntamento con la gara è per domani con la bandiera verde che verrà sventolata alle 21:45 ora italiana.

Vincenzo Buonpane

LEGGI ANCHE: